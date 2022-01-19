uevermore

Григорий uevermore

 
29 лет
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
IT и Медиа специалист

Основные проффессиональные навыки:

  • Аудиомонтаж (обработка, нарезка аудиодорожек, аудиодизайна)
  • Видеомонтаж (нарезка, склейка, композинг, добавление специальных эффектов по типу инфографики и моушн дизайна)
  • Фотомонтаж (вырезка, цветокоррекция,б/б, обработка, ретушь, удаление ненужных обьектов с фотографий)
  • Рисунок (отрисовка, разработка концепта среднего уровня сложности, художественная обработка фото, портреты)
Дополнительные профессиональные навыки:

  • Небольшие познания в векторной графике (разработка логотипов, дизайн банеров, рекламных постов)
  • Уверенные навыки владения компьютером
  • Написание несложных музыкальных композиций, битов, базовое сведение
Владение ПО:

  • Adobe Photoshop
  • Adobe Premiere pro
  • Adobe After Effects
  • Adobe Media Encoder
  • FL studio
Личные качества:

  • Высокий уровень ответственности, не могу делать что то безсовестно, мои работы должны быть хорошего качества иначе я сам их у себя не приму
  • Уверенная, грамотная речь
  • Спокойствие
  • Компетентность, если я в чем то не разбираюсь, я об этом заранее сообщю
  • Поддержка и консультация на всех этапах работы, информирование, поддержание контакта
  • Высокий уровень обучаемости, если мне необходимо овладеть или дополнить свои знания, я делаю это в кратчайшие сроки
  • Знания Английского языка В1
  • Коммуникабельность и простота в общении
Ссылки и примеры работ:

Музыка

Рисунок