IT и Медиа специалист
Основные проффессиональные навыки:
- Аудиомонтаж (обработка, нарезка аудиодорожек, аудиодизайна)
- Видеомонтаж (нарезка, склейка, композинг, добавление специальных эффектов по типу инфографики и моушн дизайна)
- Фотомонтаж (вырезка, цветокоррекция,б/б, обработка, ретушь, удаление ненужных обьектов с фотографий)
- Рисунок (отрисовка, разработка концепта среднего уровня сложности, художественная обработка фото, портреты)
- Небольшие познания в векторной графике (разработка логотипов, дизайн банеров, рекламных постов)
- Уверенные навыки владения компьютером
- Написание несложных музыкальных композиций, битов, базовое сведение
- Adobe Photoshop
- Adobe Premiere pro
- Adobe After Effects
- Adobe Media Encoder
- FL studio
- Высокий уровень ответственности, не могу делать что то безсовестно, мои работы должны быть хорошего качества иначе я сам их у себя не приму
- Уверенная, грамотная речь
- Спокойствие
- Компетентность, если я в чем то не разбираюсь, я об этом заранее сообщю
- Поддержка и консультация на всех этапах работы, информирование, поддержание контакта
- Высокий уровень обучаемости, если мне необходимо овладеть или дополнить свои знания, я делаю это в кратчайшие сроки
- Знания Английского языка В1
- Коммуникабельность и простота в общении
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