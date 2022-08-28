Обработка фото Здравствуйте, я Семён! Имею навыки по работе с фото материалами. Работаю в таких программах как: -Adobe Photoshop Lightroom -Adobe Photoshop -Filter Forge -Paint Tool Sai и другие. Знаком с растровой графикой. Так же имеется опыт со множеством мобильных программ. В мои обязанности входит: Цветокоррекция фото, визуальное улучшение качества, ретушь лица, удаление лишних объектов с фото, пластика, добавление различных естественных эффектов, разумный фотошоп по надобности. Готов работать в любое время.

Я против войны в Украине !