Обработка фото
Здравствуйте, я Семён!
Имею навыки по работе с фото материалами.
Работаю в таких программах как:
-Adobe Photoshop Lightroom
-Adobe Photoshop
-Filter Forge
-Paint Tool Sai и другие.
Знаком с растровой графикой. Так же имеется опыт со множеством мобильных программ.
В мои обязанности входит:
Цветокоррекция фото, визуальное улучшение качества, ретушь лица, удаление лишних объектов с фото, пластика, добавление различных естественных эффектов, разумный фотошоп по надобности.
Готов работать в любое время.
Я против войны в Украине!