uglueen

Семён uglueen

 
24 года
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Обработка фото

Здравствуйте, я Семён!

Имею навыки по работе с фото материалами.

Работаю в таких программах как:

-Adobe Photoshop Lightroom

-Adobe Photoshop

-Filter Forge

-Paint Tool Sai и другие.

Знаком с растровой графикой. Так же имеется опыт со множеством мобильных программ.

В мои обязанности входит:

Цветокоррекция фото, визуальное улучшение качества, ретушь лица, удаление лишних объектов с фото, пластика, добавление различных естественных эффектов, разумный фотошоп по надобности.

Готов работать в любое время.