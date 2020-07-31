Портфолио на Behance: https://www.behance.net/valeriyaugrinovskaya
Мои преимущества:
1. Работаю в любых профильных графических редакторах (Figma, Adobe PS, Adobe Illustrator, Sketch)
2. Понимаю принципы разработки на HTML, CSS; работала с версткой и анимацией в zeroblock на Tilda
3. Работаю с human interface guidelines и google material guidelines
4. Умею проектировать по принципам атомарного дизайна
5. Слежу за трендами
6. Ответственно и качественно подхожу к работе, замечаю детали, нахожу улучшения
7. Быстро освою любую нужную программу для работы
Навыки:
1. Создание прототипов
2. Дизайн сайтов и приложений
3. Адаптация под разные экраны
4. Построение CJM
5. Построение User Flow
Дополнительные навыки:
1. Создание иконок
2. Работа с MS Word, MS PowerPoint, MS Excel
3. Создание презентаций в Prezi
4. Создание сайтов на Tilda
Опыт работы в следующих программах:
Figma, Sketch, Adobe Photoshop, Adobe illustrator
Спасибо за ваше внимание!