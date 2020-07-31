UX/UI дизайнер

Портфолио на Behance: https://www.behance.net/valeriyaugrinovskaya

Мои преимущества:

1. Работаю в любых профильных графических редакторах (Figma, Adobe PS, Adobe Illustrator, Sketch)

2. Понимаю принципы разработки на HTML, CSS; работала с версткой и анимацией в zeroblock на Tilda

3. Работаю с human interface guidelines и google material guidelines

4. Умею проектировать по принципам атомарного дизайна

5. Слежу за трендами

6. Ответственно и качественно подхожу к работе, замечаю детали, нахожу улучшения

7. Быстро освою любую нужную программу для работы

Навыки:

1. Создание прототипов

2. Дизайн сайтов и приложений

3. Адаптация под разные экраны

4. Построение CJM

5. Построение User Flow

Дополнительные навыки:

1. Создание иконок

2. Работа с MS Word, MS PowerPoint, MS Excel

3. Создание презентаций в Prezi

4. Создание сайтов на Tilda

Опыт работы в следующих программах:

Figma, Sketch, Adobe Photoshop, Adobe illustrator

Спасибо за ваше внимание!