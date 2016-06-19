Более 8 лет опыта работы с собственными и клиентскими сайтами. Реальный успешный опыт в разработке и продвижении сайтов, коммерческих и информационных. Опыт дорвеестроителства и создания сайтов с генерированным контентом.

Составление семантических ядер любого объема и уровня кластеризации. Парсинг любой сложности. Безболезненная

смена CMS сайта, ускорение работы, стрес-тестирование.

Большой опыт работы с WordPress, PrestaShop, Simpla, DataLife Engine и LiveStreet. Навыки HTML, XML, CSS, PHP, MySQL, JavaScript, jQuery.

Создание сайтов, лендингов, скриптов, форм и интерфейсов. Реальный опыт построения ссылочной базы: как точечно, так и в промышленных масштабах, работа с Xrumer, работа с социальными сигналами.

Написание шаблонов и скриптов для веб-автоматизации, ZennoPoster, TOBBOT.

Автоматизация вычислений в MS Excel (макросы и VBA) и Power BI (DAX).

Профессиональная работа с Google Analytics, Метрикой и CPA Tracker. Настройка контекстной рекламы и других источников трафика.

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