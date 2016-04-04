Разработка адаптивных сайтов на лучших движках

Здравствуйте дорогие заказчики и фрилансеры!

Приветствую Вас на своей странице!

Меня зовут Дастан , я web-разработчик. Уже около 4-х лет занимаюсь программированием.

Предлагаю свои услуги.

Разработка качественных и адаптивные сайты под все устройства, программирование модулей и компонентов для OctoberCMS, Wordpress, Joomla, Modx и создание сайта под ключ, создание интернет магазинов под ключ (CMS Joomla, MODX Revolution, Wordpress, Opencart и.т.д.). Прошу обратить внимание что создаю сайты любой сложности - начиная от сайта визитки, интернет-магазинов до порталов.

Я не участвую в конкурсах, тендерах, скрытых конкурсах, работаю исключительно по предоплате 50%.

Резюме: Стараюсь понять все что хочет заказчик и не задаю много вопросов. Делаю свою работу качественно и красиво.

Портфолио: https://freelance.ru/setup/?cmd=myportfolio