Здравствуйте дорогие заказчики и фрилансеры!
Приветствую Вас на своей странице!
Меня зовут Дастан , я web-разработчик. Уже около 4-х лет занимаюсь программированием.
Предлагаю свои услуги.
Разработка качественных и адаптивные сайты под все устройства, программирование модулей и компонентов для OctoberCMS, Wordpress, Joomla, Modx и создание сайта под ключ, создание интернет магазинов под ключ (CMS Joomla, MODX Revolution, Wordpress, Opencart и.т.д.). Прошу обратить внимание что создаю сайты любой сложности - начиная от сайта визитки, интернет-магазинов до порталов.
Я не участвую в конкурсах, тендерах, скрытых конкурсах, работаю исключительно по предоплате 50%.
Резюме: Стараюсь понять все что хочет заказчик и не задаю много вопросов. Делаю свою работу качественно и красиво.
Портфолио: https://freelance.ru/setup/?cmd=myportfolio