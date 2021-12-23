uiux_alentse

Креативно и эффективно решаю задачи бизнеса путем создания удобного веб-дизайна.

酪Привет!

Я Алёна из Украины (Харьков/Львов). Figmaчу на фрилансе уже два года и очень мне всё это нравится.

Болтаю и красиво пишу/рисую о веб-дизайне в instagram (заходите, буду рада).

И швец, и жнец, и в дуду игрец

Не фукаю на дизайнеров, которые делают только дизайн. Пожалуйста - если вам это нужно, запросто! Особенно, если у вас готов прототип - я только за)

Но приветствую грамотный подход к решению задач, по этому предпочитаю топить за ux, чтобы потом стопятсот раз не пришлось вам переделывать, сетуя на плохого дизайнера.

Дизайн должен решать задачи, делать жизнь ползователя удобнее и при этом потталкивать его к действиям, необходимым вам.

Также делаю всякую графическую мелочь типа баннеров и креативов. Есть даже опыт в полиграфии, но это уже совсем другая история.

Правки и верстка

Правки бесплатные в пределах разумного количества раз, но до вашего "супер" мы обязательно доберемся.

Верстку я не делаю, но сотрудничаю с опытным верстальщиком, могу с этим вам помочь.

Пообщаемся?

Можем обсудить все детали любым удобным вам способом:

skype, zoom, telegram, viber или по телефону (если вы из Украины)