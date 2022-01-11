UX UI Дизайн
Здравствуйте, если вам нужен качественный UX/UI дизайн для вашего веб-сайта, приложения, веб-сервиса, игры и т. д. - вы обратились к нужному человеку.
Имею опыт работы над сайтами, сервисами, мобильными приложениями, AAA gamedev (разработка игр).
Я рад предоставить вам:
- Лучшие практики UX-дизайна для ваших проектов;
- Минималистичный и чистый дизайн пользовательского интерфейса в соответствии с вашими пожеланиями и текущими трендами;
- Довольных и счастливых пользователей вашего продукта;
- Понятный для разработчиков figma-файл с учетом всех особенностей дизайн-системы.
Для связи:
Telegram: @uiuxost
Почта: [email protected]
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Портфолио
- UX/UI design Home Assiastant mobile app27 просмотров
- Landing page UX/UI дизайн для программы похудения18 просмотров
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- UX/UI дизайн landing page для autogroup.by224 просмотра