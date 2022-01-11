UX UI Дизайн

Здравствуйте, если вам нужен качественный UX/UI дизайн для вашего веб-сайта, приложения, веб-сервиса, игры и т. д. - вы обратились к нужному человеку.

Имею опыт работы над сайтами, сервисами, мобильными приложениями, AAA gamedev (разработка игр).

Я рад предоставить вам:

- Лучшие практики UX-дизайна для ваших проектов;

- Минималистичный и чистый дизайн пользовательского интерфейса в соответствии с вашими пожеланиями и текущими трендами;

- Довольных и счастливых пользователей вашего продукта;

- Понятный для разработчиков figma-файл с учетом всех особенностей дизайн-системы.

Для связи:

Telegram: @uiuxost

Почта: [email protected]