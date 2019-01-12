Работа с текстом: орфография, пунктуация, набор текста, транскрибация. Опыт работы с ноября 2017 года.

Являюсь удаленным работником Студии Родиона Чепеля "Амурские волны", на постоянной основе. Занимаюсь транскрибацией видео и аудио. Выполнено более 10 крупных проектов за время работы. А так же выполняла разовые работы : многоголосная транскрибация (обсуждение фильма "Гуляй,Вася!-2" ), поиск информации, подбор картинок/ фото, набор рукописных и печатных текстов со скана и фото.

Есть профиль на сайте Youdo, vk, Ok.

Оплату принимаю на QIWI, Яндекс.Деньги, Webmoney, Вконтакте.

Транскрибация аудио/видео - 400 р / час, при срочной работе +100р, есть команда из 3 человек, кто поможет выполнить работу в срок.

По остальным вариантам всегда можно обсудить ! Открыта для сотрудничества!

Рерайт, копирайт, написание текстов (работает человек с образованием).