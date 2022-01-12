ukasymbekova

Здравствуйте, меня зовут Улжан. Я - дизайнер-универсал. Основная моя деятельность — СММ и Веб-дизайн. Помимо них, занимаюсь разработкой дизайна логотипа, коммерческих предложений, презентации, баннеров, рекламных креативов и т.д. Постоянно совершенствуюсь, слежу за трендами, ищу интересные проекты. В своей работе использую: Figma, Adobe After Effects, Illustrator, Photoshop, Canva, CapCut, VSCO и другие редакторы.