ul4enko_alla

Мой девиз: Энергия, которую мы отдаем – это результаты, которые мы получаем.
Высшее психолого-педагогическое образование, опыт работы с документами, внимательность, пунктуальность, грамотность, опыт проверки, корректировки документов, креативность, качество.
Уважаемый заказчик!
Предлагаю вашему вниманию:
- статьи на разную тематику, кроме технических
- тренинги, мастер-классы
- утренники для детей, сценарии корпоративных мероприятий
- набор текста, редактирование, корректировка
- написание и размещение статей в Википедии (Wikipedia)
- отзывы о товарах и услугах
- создание пресс-релизов
- продающие описания для интернет-магазинов
- ведение новостных лент
- написание текстов для email-рассылок
Языки— русский, украинский.
От Вас я ожидаю получить:
- задание;
- ответы на вопросы по заданию, если таковые возникнут;
- своевременную оплату.
С моей стороны:
- применяется творческий подход;
- задействуются опыт и профессионализм;
- строго соблюдаются оговоренные сроки;
- поддерживается постоянная связь с заказчиком;
- проверяется уникальность с помощью программы advego (или другой программой по Вашему желанию);
- осуществляются бесплатные корректировки в рамках ТЗ.