ul4enko_alla

Алла Ульченко ul4enko_alla

 
50 лет
10 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
Копирайт, рерайт, отчетность. Пишу тексты качественно, интересно, грамотно

Мой девиз: Энергия, которую мы отдаем – это результаты, которые мы получаем.

Высшее психолого-педагогическое образование, опыт работы с документами, внимательность, пунктуальность, грамотность, опыт проверки, корректировки документов, креативность, качество. 

Уважаемый заказчик!

Предлагаю вашему вниманию: 

  • статьи на разную тематику, кроме технических
  • тренинги, мастер-классы
  • утренники для детей, сценарии корпоративных мероприятий
  • набор текста, редактирование, корректировка
  • написание и размещение статей в Википедии (Wikipedia)
  • отзывы о товарах и услугах
  • создание пресс-релизов
  • продающие описания для интернет-магазинов
  • ведение новостных лент
  • написание текстов для email-рассылок

Языки

 — русский, украинский.

От Вас я ожидаю получить:

- задание;

- ответы на вопросы по заданию, если таковые возникнут;

- своевременную оплату.

С моей стороны:

- применяется творческий подход;

- задействуются опыт и профессионализм;

- строго соблюдаются оговоренные сроки;

- поддерживается постоянная связь с заказчиком;

- проверяется уникальность с помощью программы advego (или другой программой по Вашему желанию);

- осуществляются бесплатные корректировки в рамках ТЗ.