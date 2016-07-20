ul4enko_alla

Копирайт, рерайт, отчетность. Пишу тексты качественно, интересно, грамотно

Мой девиз: Энергия, которую мы отдаем – это результаты, которые мы получаем.

Высшее психолого-педагогическое образование, опыт работы с документами, внимательность, пунктуальность, грамотность, опыт проверки, корректировки документов, креативность, качество.

Уважаемый заказчик!

Предлагаю вашему вниманию:

статьи на разную тематику, кроме технических

тренинги, мастер-классы

утренники для детей, сценарии корпоративных мероприятий

набор текста, редактирование, корректировка

написание и размещение статей в Википедии (Wikipedia)

отзывы о товарах и услугах

создание пресс-релизов

продающие описания для интернет-магазинов

ведение новостных лент

написание текстов для email-рассылок

Языки

— русский, украинский.

От Вас я ожидаю получить:

- задание;

- ответы на вопросы по заданию, если таковые возникнут;

- своевременную оплату.

С моей стороны:

- применяется творческий подход;

- задействуются опыт и профессионализм;

- строго соблюдаются оговоренные сроки;

- поддерживается постоянная связь с заказчиком;

- проверяется уникальность с помощью программы advego (или другой программой по Вашему желанию);

- осуществляются бесплатные корректировки в рамках ТЗ.