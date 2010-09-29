Резюме
ФИО / Чернобыльская Юлия Аркадьевна.
Контактная информация
Телефон / 8-913-623-3290
e-mail / [email protected]
Образование
2010-2012гг. / Омский государственный университет им.Достоевского. Специальность – переводчик в сфере профессиональных коммуникаций (английский язык).
2009 – 2010 гг. / Институт Гёте (курсы немецкого языка).
2007-2012гг. / Омский филиал Академии Бюджета и Казначейства МинФин РФ. Специальность – финансы и кредит.
Иностранные языки
Английский (Свободно).
Немецкий (Выше среднего).
Работа с компьютером
Уверенный пользователь ПК. Отличное знание программ Microsoft, знание специализированных экономических программ: Visual Basic, MicroSaint, SQL-Server, Project-Expert.
Личные качества
Коммуникабельная, проактивная, внимательная, пунктуальная, работоспособная, инициативная, усидчивая, сосредоточенная, целеустремленная, аналитический склад ума, умение слушать, грамотно выражать свои мысли.