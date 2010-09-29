ul4ik

Юлия Чернобыльская ul4ik

 
33 годаРоссия/Омск
13 лет на фриланс-бирже
Была
13 лет назад

Резюме

ФИО / Чернобыльская Юлия Аркадьевна.

Контактная информация

Телефон / 8-913-623-3290

e-mail / [email protected]

Образование

2010-2012гг. / Омский государственный университет им.Достоевского. Специальность – переводчик в сфере профессиональных коммуникаций (английский язык).

2009 – 2010 гг. / Институт Гёте (курсы немецкого языка).

2007-2012гг. / Омский филиал Академии Бюджета и Казначейства МинФин РФ. Специальность – финансы и кредит.

Иностранные языки

Английский (Свободно).

Немецкий (Выше среднего).

Работа с компьютером

Уверенный пользователь ПК. Отличное знание программ Microsoft, знание специализированных экономических программ: Visual Basic, MicroSaint, SQL-Server, Project-Expert.

Личные качества

Коммуникабельная, проактивная, внимательная, пунктуальная, работоспособная, инициативная, усидчивая, сосредоточенная, целеустремленная, аналитический склад ума, умение слушать, грамотно выражать свои мысли.

Переводы
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от $20
от 5 дней
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Редактирование и Корректура
нет отзывов
от $20
от 5 дней
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Рефераты, Курсовые и Дипломы
нет отзывов
от $20
от 5 дней
нет рейтинга