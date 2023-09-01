uladzimirzel

Владимир uladzimirzel

 
29 летБеларусь/Минск
6 лет на фриланс-бирже
Был
4 месяца назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
33%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Два чертежа.

    $15

    Есть фотография двух чертежей, необходимо перенести на листы в PDF И по возможности сделать так что бы можно было информацию дописать самому, адрес, кто разработал и так далее

    Чертежи и Схемынет заявок
    Закрыт
    4 месяца назад

  • Чертеж 2 листа

    $15

    Есть фотография двух чертежей, необходимо перенести на листы в PDF И по возможности сделать так что бы можно было информацию дописать самому, адрес, кто разработал и так далее

    Чертежи и Схемынет заявок
    Закрыт
    4 месяца назад

  • Небходимо перенести 2 чертежа в PDF

    Есть фотография двух чертежей, необходимо перенести на листы в PDF И по возможности сделать так что бы можно было информацию дописать самому, адрес, кто разработал и так далее

    Чертежи и Схемы1 исполнитель
    Закрыт
    4 месяца назад