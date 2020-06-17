ulang

Ульяна ulang

 
35 летРоссия/Новосибирск
4 года на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Копирайтинг, рерайтинг, набор текста, транскрибация, курсовые\рефераты, описания, отзывы

Два высших образования (медицинское и юридическое)

Уверенный пользователь ПК

Пишу развлекательные и кликбейтные статьи, отзывы, описания.

Набираю тексты с книг, фото, документов.

Выполняю транскрибацию аудио, видео записей, лекций, вебинаров. 

Поиск и сбор информации в интернете. 

Помогу написать реферат или курсовую работу.

Копирайтинг
нет отзывов
$2/час
от $10от 1 дня
нет рейтинга
Транскрибация
нет отзывов
$5/час
от $5от 1 дня
нет рейтинга