Копирайтинг, рерайтинг, набор текста, транскрибация, курсовые\рефераты, описания, отзывы
Два высших образования (медицинское и юридическое)
Уверенный пользователь ПК
Пишу развлекательные и кликбейтные статьи, отзывы, описания.
Набираю тексты с книг, фото, документов.
Выполняю транскрибацию аудио, видео записей, лекций, вебинаров.
Поиск и сбор информации в интернете.
Помогу написать реферат или курсовую работу.
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Копирайтинг
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$2/час
от $10от 1 дня
нет рейтинга
Транскрибация
нет отзывов
$5/час
от $5от 1 дня
нет рейтинга