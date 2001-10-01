Опыт работы:

10.2001-02.2003гг. - ИП"Садовников Д.В.", должность - помощник флориста;

03.2003-02.2004гг. - ИП"Лапшина Н.А.", должность - флорист;

03.2004 - 10.2005 - салон цветов "Тюльпаны!, дожность - флорист-оформитель;

с 10.2005 по настоящее время - ООО"АБН", должность - флорист-офоритель, фитодизайнер.

Навыки:

1. Тематическое оформление ресторанов‚ гостиниц‚ оформление витрин (первоначальная встреча с клиентом‚ составление сметы и сопроводительной документации‚ подбор материалов‚ эскизирование‚ создание спец-конструкций‚ непосредственно выполнение и авторский надзор).

2. Проектирование и озеленение летних площадок ресторанов растениями в горшках или с посадкой в открытый грунт.

3. Фитодизайн помещений.

4. Имею навыки в оформлении выставочных стендов.

5. Занимаюсь изготовлением предметов декора.

Работала с такими ресторанами как "Этаж"‚ "Кафе "Пушкин"‚ "Густо"‚ "Эльдорадо"‚ клуб "Фитиль"‚ "Иль Патио"‚ "Наби"‚ "Чайхона"‚ "Прайм"‚ банком "2 Столицы"‚ авто-салонами "Тринити-моторс" и "Cadillac"‚ и др.

В течение последнего года постоянно занималась оформлением "Клуба 59" и холла башни "Федерация"‚ Москва-Сити.

Являюсь уверенным пользователем основных офисных программ‚ работаю в графическом редакторе Adobe Photoshop‚ умею пользоваться основной офисной техникой.

Образование.

2001-2004 - Техникум ландшафтного дизайна;

2004- 2008 - Московский Государственный Университет леса, специальность - инженер садово-паркового и ландшафтного строительства.