ulevartem1993

Артем Ульев ulevartem1993ulevartem1993
30 летРоссия/Волгоград
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Кто если не я
Добрый день! Я Артём, веб-дизайнер с огромным желанием добиться успеха в данной профессии.
Получил высшее образование по специальности физика-информатика, прошёл бесплатное и платное обучение по курсу "Веб дизайн", продолжаю развиваться в направлении Веб-дизайн и пополнять портфолио.
Что я могу создать в Figma, Adobe Illustrator, Photoshop :
- дизайн сайта/ лендинга (проявить Вашу индивидуальность среди конкурентов и при этом сохранить простоту интерфейса)
- баннер, логотип, прототипирование.
"Кто, если не я?", только вперед, только УСПЕХ!
Действие аккаунта приостановлено!