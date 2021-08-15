ulevartem1993

Кто если не я

Добрый день! Я Артём, веб-дизайнер с огромным желанием добиться успеха в данной профессии.

Получил высшее образование по специальности физика-информатика, прошёл бесплатное и платное обучение по курсу "Веб дизайн", продолжаю развиваться в направлении Веб-дизайн и пополнять портфолио.

Что я могу создать в Figma, Adobe Illustrator, Photoshop :

- дизайн сайта/ лендинга (проявить Вашу индивидуальность среди конкурентов и при этом сохранить простоту интерфейса)

- баннер, логотип, прототипирование.

"Кто, если не я?", только вперед, только УСПЕХ!