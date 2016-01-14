uliaboltenkova

Услуги по вёрстке книг и других многостраничных изданий (полиграфия)

Здравствуйте.

Я, Юлия Болтенкова. Предлагаю Вам услуги по вёрстке книг и других многостраничных изданий. Опыт работы более 4-х лет. Для работы использую программу Adobe InDesign.

В начале верстки необходимо сделать макет книжного разворота и согласовать его с Вами по почте. Шрифтовое решение Мы определим основываясь на Ваших предпочтениях. Распечатав файл готового макета, Вы наглядно выберете то, что Вам больше подходит. Если же у Вас есть готовый образец — сверстаю на его основе. В качестве образца можете использовать любую бумажную книгу или в формате pdf.

Внесу правки авторские, корректора или редактора.

Готовый файл верстки (InDesign) подготовлю для печати или издательства (многостраничный pdf).

Авторский текст должен быть набран в программе Word.

При передаче на верстку авторского текста, сохраните вордовские файлы с расширением (типом) *.doc Word 97-2003

Первое внесение исправлений после корректорской правки делается бесплатно, но добавление или удаление блоков текста — это уже переверстка по цене самой верстки.

По окончании работы Вы получите:

1) файл готовый к печати (постраничный pdf);

2) редактируемый файл вёрстки;

3) файлы всех используемых в вёрстке шрифтов;

4) обработанные файлы всех используемых изображений.