uliaboltenkova

Здравствуйте.
Я, Юлия Болтенкова. Предлагаю Вам услуги по вёрстке книг и других многостраничных изданий. Опыт работы более 4-х лет. Для работы использую программу Adobe InDesign.
В начале верстки необходимо сделать макет книжного разворота и согласовать его с Вами по почте. Шрифтовое решение Мы определим основываясь на Ваших предпочтениях. Распечатав файл готового макета, Вы наглядно выберете то, что Вам больше подходит. Если же у Вас есть готовый образец — сверстаю на его основе. В качестве образца можете использовать любую бумажную книгу или в формате pdf.
Внесу правки авторские, корректора или редактора.
Готовый файл верстки (InDesign) подготовлю для печати или издательства (многостраничный pdf).
Авторский текст должен быть набран в программе Word.
При передаче на верстку авторского текста, сохраните вордовские файлы с расширением (типом) *.doc Word 97-2003
Первое внесение исправлений после корректорской правки делается бесплатно, но добавление или удаление блоков текста — это уже переверстка по цене самой верстки.
По окончании работы Вы получите:
1) файл готовый к печати (постраничный pdf);
2) редактируемый файл вёрстки;
3) файлы всех используемых в вёрстке шрифтов;
4) обработанные файлы всех используемых изображений.