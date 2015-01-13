фрилансер

Трудолюбива, добросовестна в работе.Образование- Нижне-Тагильский торгово экономический техникум " бухгалтер"; МФЮУ "экономика"

Возьмусь за работу по набору ручного, с аудиозаписи, машинописного либо сканированного текста.Грамотность и соблюдение оговоренных сроков гарантирую.