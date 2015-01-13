Юлия Козыренко uliana832014uliana832014
40 летРоссия/Геленджик
10 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
фрилансер
Трудолюбива, добросовестна в работе.Образование- Нижне-Тагильский торгово экономический техникум " бухгалтер"; МФЮУ "экономика"
Возьмусь за работу по набору ручного, с аудиозаписи, машинописного либо сканированного текста.Грамотность и соблюдение оговоренных сроков гарантирую.
Действие аккаунта приостановлено!
Копирайтинг
нет отзывов
$2/час
от $2от 1 дня
нет рейтинга
Подбор персонала (HR)
нет отзывов
$2/час
от $2от 1 часа
нет рейтинга