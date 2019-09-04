ulianabarchuk

Приветствую Вас!

Предлагаю вам свои услуги, а именно:

- набор текста разной сложности грамотно и качественно;

- аудио и видео транскрибация;

- перевод текста с английского на русский/украинский язык;

- перевод текста с польского на русский/украинский язык.

- редактирую и корректирую тексты на русском и украинском языках.

Почему именно я?

- Ответственно подхожу к работе и гарантирую сдачу работы в срок;

- Выполняю работы быстро и качественно;

- Индивидуальный подход к каждому заказчику.

Хотите получить результат, который Вас точно устроит? Обращайтесь!

С уважением, Ульяна!