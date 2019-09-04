ulianabarchuk

Приветствую Вас!
Предлагаю вам свои услуги, а именно:
- набор текста разной сложности грамотно и качественно;
- аудио и видео транскрибация;
- перевод текста с английского на русский/украинский язык;
- перевод текста с польского на русский/украинский язык.
- редактирую и корректирую тексты на русском и украинском языках.
Почему именно я?
- Ответственно подхожу к работе и гарантирую сдачу работы в срок;
- Выполняю работы быстро и качественно;
- Индивидуальный подход к каждому заказчику.
Хотите получить результат, который Вас точно устроит? Обращайтесь!
С уважением, Ульяна!