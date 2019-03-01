ulibka2006ko

специалист по настройке рекламы в РСЯ

Меня зовут Ольга Коваль. Я являюсь специалистом по РСЯ (Рекламная Сеть Яндекса) в Яндекс.Директ.

Наверняка Вам или Вашим друзьям и знакомым я буду очень полезна, потому что могу грамотно и качественно настроить этот рекламный канал таким образом, чтобы он действительно продуктивно работал и приводил клиентов в бизнес. Кому-то смогу сделать это абсолютно БЕСПЛАТНО, с кем-то придется серьезно поработать за деньги. В общем и целом, все индивидуально.

Пишите, звоните, спрашивайте. С удовольствием отвечу на все вопросы.

Всем любви, добра и большую толпу довольных клиентов. Без них не получится))