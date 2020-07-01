инженер компьютерной графики
2008-по настоящее время - инженер компьютерной графики
- изготовление видеороликов, телевизионных видео- и графических реклам, заставок к телепередачам, анонсов
- Разговорный английский. Умение печатать десятью пальцами.
Знание программ: Adobe Premiere Pro, Adobe After Effects, Autodesk 3ds Max, Adobe Audition, Adobe Photodhop
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Портфолио
- "Империя света" рекламный ролик206 просмотров
- "мЫ ЗА ЧИСТЫЙ ГОРОД" СОЦИАЛЬНЫЙ РОЛИК ТРК"АРТ"167 просмотров
- "Ищи на улицах города" социальная реклама210 просмотров
- "Зима 2009"заставка для рекламного блока на тв "АР170 просмотров
- "осень 2009" заставка к рекламному блоку на ТРК169 просмотров
- "осень 2008" заставка к рекламному блоку191 просмотр
- "Час адвоката" заставка209 просмотров
- "Поговорим " заставка к телепередаче215 просмотров
- "телеэксперт" заставка128 просмотров
- "Сами о погоде" заставка164 просмотра
- "Истории со вкусом" заставка160 просмотров