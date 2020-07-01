ulinda

Юлианна ulinda

 
41 годРоссия/Владикавказ
11 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
инженер компьютерной графики

2008-по настоящее время - инженер компьютерной графики

- изготовление видеороликов, телевизионных видео- и графических реклам, заставок к телепередачам, анонсов

- Разговорный английский. Умение печатать десятью пальцами.

Знание программ: Adobe Premiere Pro, Adobe After Effects, Autodesk 3ds Max, Adobe Audition, Adobe Photodhop

3ds MaxAfter Effects
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