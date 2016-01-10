Здравствуйте! Меня зовут Лена, по образованию я педагог-психолог + литературный работник (Лит.институт им. Горького), есть опыт работы детским психологом, клиническим психологом-тренером в сфере психиатрии, преподавателем, редактором в худ. изданиях. Вежливая, пунктуальная, усидчивая, легко обучаюсь новым видам деятельности.

Могу посидеть/позаниматься с детьми разных возрастов (имею дочь-третьеклассницу), в том числе и с особыми детками. Выполнить редакторскую, корректорскую, копирайтерскую, модераторскую работу. А также написать обзоры мероприятий, близкие мне по тематике статьи, творческие/дипломные/курсовые работы по психологии, педагогике, литературе, театральному делу, журналистике, философии и другим гуманитарным дисциплинам. Студенческие работы пишу оригинальные, детально разбираясь в теме, поэтому стоимость их соответствует качеству. Пишу качественные тексты для сайтов различной направленности, в особенности по теме косметологии, красоты и натуральной косметики.

Знания языков:

Английский - B1

Итальянский - B1

Имею большой опыт в транскрибации аудио (в том числе не очень качественных записей), верстаю в InDesign, работаю с CMS Joomla+ Virtuemart.

Много лет серьёзно увлекаюсь ароматерапией, косметологией и космецевтикой, изготавливаю авторские натуральные косметические средства, подбираю компоненты и составляю рецептуры по индивидуальному запросу, разрабатываю персональные схемы ухода за кожей. Провожу обучение по изготовлению домашней косметики и детские мастер-классы по

мыловарению.

Для заказчиков, которым важен голос и умение вести себя перед камерой: для примера даю ссылку на ролик, на 5-40 мин. вы можете увидеть и услышать меня в программе "Фазенда" на Первом канале. Выпуск от 11.2010 г.

http://www.youtube.com/watch?v=AQ5ICzidjkE