uliya_spb

Юлия uliya_spb

 
44 года
6 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Бухгалтерские услуги

Опытный частный бухгалтер в Санкт-Петербурге предлагает услуги по бухгалтерскому сопровождению ИП и малых предприятий.Имею высшее образование: экономическое по специальности бухгалтерский учет, анализ и аудит. 

Стаж работы в области бухгалтерского учета 18 лет. Есть опыт аудиторских и налоговых проверок. 

Оказываю бухгалтерские услуги в полном или частичном объеме индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам на УСН и ОСНО в различных сферах деятельности.

Бухгалтерские услуги
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$8/час
от $15
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