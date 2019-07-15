Бухгалтерские услуги
Опытный частный бухгалтер в Санкт-Петербурге предлагает услуги по бухгалтерскому сопровождению ИП и малых предприятий.Имею высшее образование: экономическое по специальности бухгалтерский учет, анализ и аудит.
Стаж работы в области бухгалтерского учета 18 лет. Есть опыт аудиторских и налоговых проверок.
Оказываю бухгалтерские услуги в полном или частичном объеме индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам на УСН и ОСНО в различных сферах деятельности.
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Бухгалтерские услуги
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$8/час
от $15
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