Бухгалтерские услуги

Опытный частный бухгалтер в Санкт-Петербурге предлагает услуги по бухгалтерскому сопровождению ИП и малых предприятий.Имею высшее образование: экономическое по специальности бухгалтерский учет, анализ и аудит.

Стаж работы в области бухгалтерского учета 18 лет. Есть опыт аудиторских и налоговых проверок.

Оказываю бухгалтерские услуги в полном или частичном объеме индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам на УСН и ОСНО в различных сферах деятельности.