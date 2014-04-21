ulshev

Ульяна Шевченко ulshev

 
41 годАрмения/Ереван
11 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
HTML верстальщик

Отличные знания HTML и CSS (w3c-валидная, div-ная, кроссбраузерная и семантичная верстка).

Грамотная нарезка макетов с помощью Photoshop и оптимизация графики.

Понимание интеграции верстки в CMS.

Отличные знания типографики и большой опыт её использования.

Начальные знания JavaScript (jQuery).

Опыт работы в команде веб-разработчиков.

Портфолио предоставляется по требованию (выполненных работ более 20).

Есть возможность официального трудоустройства.

JavascriptHTMLCSSjQueryPhotoshop
Портфолио
HTML-верстка
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от $5
от 1 дня
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