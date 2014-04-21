HTML верстальщик
Отличные знания HTML и CSS (w3c-валидная, div-ная, кроссбраузерная и семантичная верстка).
Грамотная нарезка макетов с помощью Photoshop и оптимизация графики.
Понимание интеграции верстки в CMS.
Отличные знания типографики и большой опыт её использования.
Начальные знания JavaScript (jQuery).
Опыт работы в команде веб-разработчиков.
Портфолио предоставляется по требованию (выполненных работ более 20).
Есть возможность официального трудоустройства.
Портфолио
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HTML-верстка
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