Оформление и продвижение аккаунта в Instagram
Ты можешь быть талантливым блогером, учителем, спортсменом. Иметь «самый лучший в мире магазин»… Но,если внешний вид странички не привлекателен, фото расположены в хаотичном порядке, нет гармонии и одной цветовой гаммы, то об успехе можно забыть
ОФОРМЛЕНИЕ СТРАНИЦЫ ПОД КЛЮЧ
ЕСЛИ У ТЕБЯ НЕ ИДУТ ПРОДАЖИ, И ТЫ НЕ ИМЕЕШЬ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ КАК СДЕЛАТЬ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНУЮ И ДОСТОЙНУЮ РАБОЧУЮ СТРАНИЦУ
ТОГДА ПИШИ В ДИРЕКТ
В ОФОРМЛЕНИЕ ВХОДИТ:
Создание безопасного профиля
оформление шапки профиля
создание индивидуальных Highlights
и мног всяких интересных бонусов и примочек)