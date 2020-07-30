Оформление и продвижение аккаунта в Instagram

Ты можешь быть талантливым блогером, учителем, спортсменом. Иметь «самый лучший в мире магазин»… Но,если внешний вид странички не привлекателен, фото расположены в хаотичном порядке, нет гармонии и одной цветовой гаммы, то об успехе можно забыть

ОФОРМЛЕНИЕ СТРАНИЦЫ ПОД КЛЮЧ

ЕСЛИ У ТЕБЯ НЕ ИДУТ ПРОДАЖИ, И ТЫ НЕ ИМЕЕШЬ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ КАК СДЕЛАТЬ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНУЮ И ДОСТОЙНУЮ РАБОЧУЮ СТРАНИЦУ

ТОГДА ПИШИ В ДИРЕКТ

В ОФОРМЛЕНИЕ ВХОДИТ:

Создание безопасного профиля

оформление шапки профиля

создание индивидуальных Highlights

и мног всяких интересных бонусов и примочек)