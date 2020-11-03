Неймер, копирайтер

Благодаря опыту работы в Брендинговом агентстве в течение 4 лет и любви к слогу, могу и умею придумывать ёмкие и запоминающиеся нейминги для ваших брендов. Знаю, что такое проверка по открытым базам ФИПС по определенным или всем классам МКТУ. Вместе с предложениями по неймингу могу выявить свободные доменные имена.

За годы работы сформировала свой бриф для Клиента, который мы можем с вами заполнить совместно по телефонному звонку или, если так удобнее, вы можете заполнить его самостоятельно и отправить мне в ответном письме.