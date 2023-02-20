Копирайтинг, рерайтинг, переводы

Привет! Меня зовут Алексей. Я ответственный и целеустремленный человек с активной жизненной позицией. У меня более 5 лет опыта работы в маркетинге и бизнес-консалтинге. Я владею навыками написания качественных текстов и мне нравится заниматься копирайтингом. Я уверен, что могу внести свой вклад в развитие вашей идеи и достичь хороших результатов.

Специализация:

- написание продающих текстов

- написания текстов на английском, русском, украинском

- рерайт текстов

- копирайт текстов на любые темы