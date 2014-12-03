Профессиональная разработка web-проектов (PHP, MVC, Yii, jquery, Bootstrap)
Профессиональный стаж: 8 лет.
Образование: высшее.
Специальность: инженер-программист автоматизированных информационных систем.
Владею: PHP (глубокое понимание ООП и MVC), MySQL, Postgresql, Yii, jquery, HTML, CSS, Bootstrap.
Личные качества: ответственность, внимание к деталям, интерес к своему делу.
Опыт работы в многочисленных проектах , от интернет-магазинов до мульти-сервисных систем.
Виды работ:
Web-программирование , дизайн и верстка PSD шаблонов.
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