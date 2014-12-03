Профессиональная разработка web-проектов (PHP, MVC, Yii, jquery, Bootstrap)

Профессиональный стаж: 8 лет.

Образование: высшее.

Специальность: инженер-программист автоматизированных информационных систем.

Владею: PHP (глубокое понимание ООП и MVC), MySQL, Postgresql, Yii, jquery, HTML, CSS, Bootstrap.

Личные качества: ответственность, внимание к деталям, интерес к своему делу.

Опыт работы в многочисленных проектах , от интернет-магазинов до мульти-сервисных систем.

Виды работ:

Web-программирование , дизайн и верстка PSD шаблонов.