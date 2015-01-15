ultranews

Михаил Веденин ultranews

 
44 года
12 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Продакшн, изоготовление, SEO-копирайт, рекламные статьи и пресс-релизы

Хотим предложить Вам взаимовыгодное сотрудничество в плане изготовления различного

медиа-контента. Опыт создания рекламных аудио и видео роликов, запись и

озвучания телевизионных сериалов, религиозных и обучающих программ, IVR,

аудиокниг и мобильных приложений. Видеомонтаж любой сложности.

Профессиональные услуги журналистов.

Продакшн предоставляет следующие услуги:

  • Монтаж 1-го часа исходной видеосъемки от 400 грн.
  • Цветокоррекция и улучшение изображения — 300 грн.
  • Улучшение звука от 100 грн.
  • Стоимость часа работы студии 150 грн.
  • Стоимость смены (4 часов) работы студии 400 грн.
  • Сведение трека 400 грн.
  • Премастеринг трека (с помощью ПО) 300 грн.
  • Аранжировка от 1 000 грн.
  • Ремикс от 1 500 грн.
  • Рекламный аудиоролик от 700 грн.
  • Работа диктора (актера) от 200 грн. страница А4
  • Запись аудиокниг от 250 грн. страница А4
  • Озвучания от 150 грн. за минуту готового продукта
  • Написание текстов любой сложности от 90 грн. за 1 тыс.знаков
  • 3D logo  – от 50 USD
  • Тексты, сценарии – от 50 USD
  • Готовый видео продукт – 2 мин. – от 5 000 USD
  • Анимационный музыкальный клип 3 мин. – 20 000 USD
  • Ролик для ТВ 30 сек. – 5 000-100 000 USD
  • Документальный фильм 45 мин. – от 20 000 USD
Написание тематических и рекламных статей:
  • Пресс релиз     от 300 грн.
  • Интервью    от 400 грн. за материал
  • Копирайт (написание текста на основе двух и более источников)    60 грн.
  • Ньюзмейкинг (написание новостей, без выезда на место событий)    50 грн.
  • Рерайт (переписывание другими словами нужного вам текста)    50 грн.
  • Написание оригинальных рекламных текстов и статей    90 грн.
  • Создание сайта под ключ (текстовая структура)    от 800 грн. за сайт
  • Написание уникальных именных сказок    от 180 грн.
  • Письменный перевод статей с английского    60 грн.
Текстовое сопровождение сайта и активность в социальных сетях

Пакет "Базовый" (800 грн./мес.): 

  • Написание и размещение на Вашем сайте 12-ти свежих новостей в месяц. Сюда входит:
  • Поиск актуальных информационных поводов по тематике сайта;
  • Написание новостей стандартного объема (800-1000 знаков каждая);
  • Поиск и отбор ключевых слов и фраз по тематике сайта, подготовка размещаемых текстов для правильного индексирования поисковыми машинами;
  • Оформление размещаемых новостей с помощью иллюстраций.
  • Ведение групп в социальных сетях (Вконтакте, Facebook, Twitter) - размещение анонсов новостей с сайта, а также поддержание диалога с

    посетителями групп.

Пакет "Оптимальный" (1 500 грн./мес.): 

  • Написание и размещение на Вашем сайте 20-ти свежих новостей и 2-х специализированных статей в месяц. Сюда входит:
  • Поиск актуальных информационных поводов по тематике сайта;
  • Написание новостей стандартного объема (1000-1200 знаков каждая);
  • Написание оригинальных статей стандартного объема (до 2000 знаков каждая);
  • Поиск и отбор ключевых слов и фраз по тематике сайта, подготовка размещаемых текстов для правильного индексирования поисковыми машинами;
  • Оформление размещаемых новостей и статей с помощью иллюстраций.
  • Ведение групп в социальных сетях (Вконтакте, Facebook, Twitter) - размещение анонсов новостей и статей с сайта, а также поддержание

    диалога с посетителями групп.

Пакет "Расширенный" (2 200 грн./мес.):

 

  • Написание и размещение на Вашем сайте 30-ти свежих новостей и 4-х специализированных статей в месяц. Сюда входит:
  • Поиск актуальных информационных поводов по тематике сайта;
  • Написание новостей стандартного объема (1200-1500 знаков каждая);
  • Написание оригинальных статей стандартного объема - до 2000 знаков каждая;
  • Поиск и отбор ключевых слов и фраз по тематике сайта, подготовка размещаемых текстов для правильного индексирования поисковыми машинами;
  • Оформление размещаемых новостей и статей с помощью иллюстраций.
  • Ведение групп в социальных сетях (Вконтакте, Facebook, Twitter) - размещение анонсов новостей и статей с сайта, а также поддержание

    диалога с посетителями групп.

Рекламная раскрутка групп и привлечение в них новых членов в стоимость пакетов -   НЕ ВХОДЯТ, возможны за отдельную плату.

 

Весь набор иностранных дикторов которые у нас есть:

https://www.dropbox.com/sh/1q0wlu445tvuc5z/AAB8F35I7M8PF7o_XZpnQJraa

Примеры видео-роликов с озвучиванием брендвойс  

https://www.youtube.com/user/grafNezhelskiy/videos   

Изготовление различных аудиороликов

https://soundcloud.com/ultrasonic-ua/

Пример дикторской начитки брендвойс (адаптация, синхрон)

- https://soundcloud.com/mixazen/p2crgtdby799  

Примеры видеомонтажа

http://vimeo.com/user17623411/videos

Предлагаем изготовление промо-роликов из ваших или наших видеоматериалов. Создание 3D-логотипов.

https://www.youtube.com/watch?v=zSRusoEJ3ko  

Видео-отчет, праздник Halloween в гриль-ресторане, г. Киев

https://www.youtube.com/watch?v=6uTTNN5TYIk

Video mapping

https://www.youtube.com/watch?v=nDRZjVEqrMA

VJ-show

https://www.youtube.com/user/kalimakosh/videos

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