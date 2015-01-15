Хотим предложить Вам взаимовыгодное сотрудничество в плане изготовления различного
медиа-контента. Опыт создания рекламных аудио и видео роликов, запись и
озвучания телевизионных сериалов, религиозных и обучающих программ, IVR,
аудиокниг и мобильных приложений. Видеомонтаж любой сложности.
Профессиональные услуги журналистов.
Продакшн предоставляет следующие услуги:
- Монтаж 1-го часа исходной видеосъемки от 400 грн.
- Цветокоррекция и улучшение изображения — 300 грн.
- Улучшение звука от 100 грн.
- Стоимость часа работы студии 150 грн.
- Стоимость смены (4 часов) работы студии 400 грн.
- Сведение трека 400 грн.
- Премастеринг трека (с помощью ПО) 300 грн.
- Аранжировка от 1 000 грн.
- Ремикс от 1 500 грн.
- Рекламный аудиоролик от 700 грн.
- Работа диктора (актера) от 200 грн. страница А4
- Запись аудиокниг от 250 грн. страница А4
- Озвучания от 150 грн. за минуту готового продукта
- Написание текстов любой сложности от 90 грн. за 1 тыс.знаков
- 3D logo – от 50 USD
- Тексты, сценарии – от 50 USD
- Готовый видео продукт – 2 мин. – от 5 000 USD
- Анимационный музыкальный клип 3 мин. – 20 000 USD
- Ролик для ТВ 30 сек. – 5 000-100 000 USD
- Документальный фильм 45 мин. – от 20 000 USD
- Пресс релиз от 300 грн.
- Интервью от 400 грн. за материал
- Копирайт (написание текста на основе двух и более источников) 60 грн.
- Ньюзмейкинг (написание новостей, без выезда на место событий) 50 грн.
- Рерайт (переписывание другими словами нужного вам текста) 50 грн.
- Написание оригинальных рекламных текстов и статей 90 грн.
- Создание сайта под ключ (текстовая структура) от 800 грн. за сайт
- Написание уникальных именных сказок от 180 грн.
- Письменный перевод статей с английского 60 грн.
Пакет "Базовый" (800 грн./мес.):
- Написание и размещение на Вашем сайте 12-ти свежих новостей в месяц. Сюда входит:
- Поиск актуальных информационных поводов по тематике сайта;
- Написание новостей стандартного объема (800-1000 знаков каждая);
- Поиск и отбор ключевых слов и фраз по тематике сайта, подготовка размещаемых текстов для правильного индексирования поисковыми машинами;
- Оформление размещаемых новостей с помощью иллюстраций.
- Ведение групп в социальных сетях (Вконтакте, Facebook, Twitter) - размещение анонсов новостей с сайта, а также поддержание диалога с
посетителями групп.
- Написание и размещение на Вашем сайте 20-ти свежих новостей и 2-х специализированных статей в месяц. Сюда входит:
- Поиск актуальных информационных поводов по тематике сайта;
- Написание новостей стандартного объема (1000-1200 знаков каждая);
- Написание оригинальных статей стандартного объема (до 2000 знаков каждая);
- Поиск и отбор ключевых слов и фраз по тематике сайта, подготовка размещаемых текстов для правильного индексирования поисковыми машинами;
- Оформление размещаемых новостей и статей с помощью иллюстраций.
- Ведение групп в социальных сетях (Вконтакте, Facebook, Twitter) - размещение анонсов новостей и статей с сайта, а также поддержание
диалога с посетителями групп.
Пакет "Расширенный" (2 200 грн./мес.):
- Написание и размещение на Вашем сайте 30-ти свежих новостей и 4-х специализированных статей в месяц. Сюда входит:
- Поиск актуальных информационных поводов по тематике сайта;
- Написание новостей стандартного объема (1200-1500 знаков каждая);
- Написание оригинальных статей стандартного объема - до 2000 знаков каждая;
- Поиск и отбор ключевых слов и фраз по тематике сайта, подготовка размещаемых текстов для правильного индексирования поисковыми машинами;
- Оформление размещаемых новостей и статей с помощью иллюстраций.
- Ведение групп в социальных сетях (Вконтакте, Facebook, Twitter) - размещение анонсов новостей и статей с сайта, а также поддержание
диалога с посетителями групп.
Рекламная раскрутка групп и привлечение в них новых членов в стоимость пакетов - НЕ ВХОДЯТ, возможны за отдельную плату.
Весь набор иностранных дикторов которые у нас есть:
https://www.dropbox.com/sh/1q0wlu445tvuc5z/AAB8F35I7M8PF7o_XZpnQJraa
Примеры видео-роликов с озвучиванием брендвойс
https://www.youtube.com/user/grafNezhelskiy/videos
Изготовление различных аудиороликов
https://soundcloud.com/ultrasonic-ua/
Пример дикторской начитки брендвойс (адаптация, синхрон)
- https://soundcloud.com/mixazen/p2crgtdby799
Примеры видеомонтажа
http://vimeo.com/user17623411/videos
Предлагаем изготовление промо-роликов из ваших или наших видеоматериалов. Создание 3D-логотипов.
https://www.youtube.com/watch?v=zSRusoEJ3ko
Видео-отчет, праздник Halloween в гриль-ресторане, г. Киев
https://www.youtube.com/watch?v=6uTTNN5TYIk
Video mapping
https://www.youtube.com/watch?v=nDRZjVEqrMA
VJ-show