Продакшн, изоготовление, SEO-копирайт, рекламные статьи и пресс-релизы

Хотим предложить Вам взаимовыгодное сотрудничество в плане изготовления различного

медиа-контента. Опыт создания рекламных аудио и видео роликов, запись и

озвучания телевизионных сериалов, религиозных и обучающих программ, IVR,

аудиокниг и мобильных приложений. Видеомонтаж любой сложности.

Профессиональные услуги журналистов.

Продакшн предоставляет следующие услуги:

Монтаж 1-го часа исходной видеосъемки от 400 грн.

Цветокоррекция и улучшение изображения — 300 грн.

Улучшение звука от 100 грн.

Стоимость часа работы студии 150 грн.

Стоимость смены (4 часов) работы студии 400 грн.

Сведение трека 400 грн.

Премастеринг трека (с помощью ПО) 300 грн.

Аранжировка от 1 000 грн.

Ремикс от 1 500 грн.

Рекламный аудиоролик от 700 грн.

Работа диктора (актера) от 200 грн. страница А4

Запись аудиокниг от 250 грн. страница А4

Озвучания от 150 грн. за минуту готового продукта

Написание текстов любой сложности от 90 грн. за 1 тыс.знаков

3D logo – от 50 USD

Тексты, сценарии – от 50 USD

Готовый видео продукт – 2 мин. – от 5 000 USD

Анимационный музыкальный клип 3 мин. – 20 000 USD

Ролик для ТВ 30 сек. – 5 000-100 000 USD

Документальный фильм 45 мин. – от 20 000 USD

Пресс релиз от 300 грн.

Интервью от 400 грн. за материал

Копирайт (написание текста на основе двух и более источников) 60 грн.

Ньюзмейкинг (написание новостей, без выезда на место событий) 50 грн.

Рерайт (переписывание другими словами нужного вам текста) 50 грн.

Написание оригинальных рекламных текстов и статей 90 грн.

Создание сайта под ключ (текстовая структура) от 800 грн. за сайт

Написание уникальных именных сказок от 180 грн.

Письменный перевод статей с английского 60 грн.

Текстовое сопровождение сайта и активность в социальных сетях

Пакет "Базовый" (800 грн./мес.):

Написание и размещение на Вашем сайте 12-ти свежих новостей в месяц. Сюда входит:

Поиск актуальных информационных поводов по тематике сайта;

Написание новостей стандартного объема (800-1000 знаков каждая);

Поиск и отбор ключевых слов и фраз по тематике сайта, подготовка размещаемых текстов для правильного индексирования поисковыми машинами;

Оформление размещаемых новостей с помощью иллюстраций.

Ведение групп в социальных сетях (Вконтакте, Facebook, Twitter) - размещение анонсов новостей с сайта, а также поддержание диалога с посетителями групп.

Написание и размещение на Вашем сайте 20-ти свежих новостей и 2-х специализированных статей в месяц. Сюда входит:

Поиск актуальных информационных поводов по тематике сайта;

Написание новостей стандартного объема (1000-1200 знаков каждая);

Написание оригинальных статей стандартного объема (до 2000 знаков каждая);

Поиск и отбор ключевых слов и фраз по тематике сайта, подготовка размещаемых текстов для правильного индексирования поисковыми машинами;

Оформление размещаемых новостей и статей с помощью иллюстраций.

Ведение групп в социальных сетях (Вконтакте, Facebook, Twitter) - размещение анонсов новостей и статей с сайта, а также поддержание диалога с посетителями групп.

Пакет "Расширенный" (2 200 грн./мес.):

Написание и размещение на Вашем сайте 30-ти свежих новостей и 4-х специализированных статей в месяц. Сюда входит:

Поиск актуальных информационных поводов по тематике сайта;

Написание новостей стандартного объема (1200-1500 знаков каждая);

Написание оригинальных статей стандартного объема - до 2000 знаков каждая;

Поиск и отбор ключевых слов и фраз по тематике сайта, подготовка размещаемых текстов для правильного индексирования поисковыми машинами;

Оформление размещаемых новостей и статей с помощью иллюстраций.

Ведение групп в социальных сетях (Вконтакте, Facebook, Twitter) - размещение анонсов новостей и статей с сайта, а также поддержание диалога с посетителями групп.

Рекламная раскрутка групп и привлечение в них новых членов в стоимость пакетов - НЕ ВХОДЯТ, возможны за отдельную плату.

Весь набор иностранных дикторов которые у нас есть:

https://www.dropbox.com/sh/1q0wlu445tvuc5z/AAB8F35I7M8PF7o_XZpnQJraa

Примеры видео-роликов с озвучиванием брендвойс

https://www.youtube.com/user/grafNezhelskiy/videos

Изготовление различных аудиороликов

https://soundcloud.com/ultrasonic-ua/

Пример дикторской начитки брендвойс (адаптация, синхрон)

- https://soundcloud.com/mixazen/p2crgtdby799

Примеры видеомонтажа

http://vimeo.com/user17623411/videos

Предлагаем изготовление промо-роликов из ваших или наших видеоматериалов. Создание 3D-логотипов.

https://www.youtube.com/watch?v=zSRusoEJ3ko

Видео-отчет, праздник Halloween в гриль-ресторане, г. Киев

https://www.youtube.com/watch?v=6uTTNN5TYIk

Video mapping

https://www.youtube.com/watch?v=nDRZjVEqrMA

VJ-show

https://www.youtube.com/user/kalimakosh/videos