Александра Красная ultrapacifistultrapacifist
33 годаРоссия/Владимир
8 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Визитка КАММЕТАЛЛ167 просмотров
- Логотип Камметалл157 просмотров
- Режим работы "Кальянная лавка"542 просмотра
- Вывеска "Идея Мебель"736 просмотров
- Вывеска "Добрый"223 просмотра
- Логотип Стройдоставка141 просмотр
- Визитка Идея Мебель521 просмотр
- Визитка Amanita Shop197 просмотров
- Визитка Александры Красной200 просмотров
- Визитка "by Alexandra Red"131 просмотр