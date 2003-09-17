Арты,ретушь,цветокоррекция,редактирование фотографий
Опыт работы в adobe photoshop с 19 года,занимаюсь обработкой фотографий во всех их специализациях,постоянно самосовершенствуюсь в этой сфере,больше всего нравится создавать различные арты в жанре фантастики
Я против войны в Украине!
Портфолио
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- Альтернативная вселенная1 просмотр
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- Бэтмен1 просмотр
- Узнаваемые местанет просмотров
- Spider man dk.ink1 просмотр
- Жуткое из глубинынет просмотров
- Ночная дороганет просмотров
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Обработка фотографий
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