Арты,ретушь,цветокоррекция,редактирование фотографий

Опыт работы в adobe photoshop с 19 года,занимаюсь обработкой фотографий во всех их специализациях,постоянно самосовершенствуюсь в этой сфере,больше всего нравится создавать различные арты в жанре фантастики