ultrastyle_x732

Дмитрий Редькин ultrastyle_x732

 
21 год
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Арты,ретушь,цветокоррекция,редактирование фотографий

Опыт работы в adobe photoshop с 19 года,занимаюсь обработкой фотографий во всех их специализациях,постоянно самосовершенствуюсь в этой сфере,больше всего нравится создавать различные арты в жанре фантастики

Портфолио

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Обработка фотографий
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$5/час
от $1от 1 дня
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