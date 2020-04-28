Здравствуйте!
Меня зовут Ульяна. Я обладаю навыками Администратора онлайн-школы для оптимизации обучающих онлайн-проектов:·
Работа в конструкторе Tilda:создание сайтов(одностраничных, многостраничных), для онлайн проектов, подключение домена/поддомена;·
Работа с платформой GetCourse: базовые настройки (создание виджета для регистрации и покупки, создание продукта и предложения, создание тренингов, создание рассылки, создание процесса в Get Course, создание вебинарной воронки);·
Работа в программе Bizon365: создание вебинарной комнаты, настройки трансляции в Youtube;·
Рассылки через Messenger: создание рассылки через VK,Facebook, Telegram;·
Работа с Canva:создание визуального контента, создание 3 D обложки.
С удовольствием помогу вам оптимизировать Ваш онлайн-проект!Связаться со мной можно по электронной почте: [email protected]
Портфолио
- Сайт на Тильда122 просмотра