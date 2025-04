Администратор онлайн-проектов

Здравствуйте!

Меня зовут Ульяна. Я обладаю навыками Администратора онлайн-школы для оптимизации обучающих онлайн-проектов:·

Работа в конструкторе Tilda:создание сайтов(одностраничных, многостраничных), для онлайн проектов, подключение домена/поддомена;·

Работа с платформой GetCourse: базовые настройки (создание виджета для регистрации и покупки, создание продукта и предложения, создание тренингов, создание рассылки, создание процесса в Get Course, создание вебинарной воронки);·

Работа в программе Bizon365: создание вебинарной комнаты, настройки трансляции в Youtube;·

Рассылки через Messenger: создание рассылки через VK,Facebook, Telegram;·

Работа с Canva:создание визуального контента, создание 3 D обложки.

С удовольствием помогу вам оптимизировать Ваш онлайн-проект!Связаться со мной можно по электронной почте: [email protected]