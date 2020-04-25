ulyana_tkacheva

Ульяна ulyana_tkacheva

 
33 годаРоссия/Москва
6 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Web-дизайн + полиграфия

Здравствуйте, дорогой заказчик!  

Я знаю, Вы не просто так зашли на эту страничку, а значит это судьба!)

Я разработаю для Вас дизайн

  • сайта, лендинга + верстка
  • мобильного приложения
  • полиграфической продукции: пригласительные, журналы, визитки, баннеры, листовки, упаковка
  • gif-анимации
В сотрудничестве со мной Вы будете спокойны 

  • за соблюдение сроков
  • за оригинальный, не шаблонный дизайн
  • за то, что будут учтены все ваши пожелания
  • за то, что я вникну в суть вашего бизнеса и разработаю эффективный инструмент
Немного обо мне

Занимаюсь дизайном уже более 5-ти лет. Имею профильное образование.

Подключилась к группе волонтеров-дизайнеров фонда Подари Жизнь, где занимаюсь версткой внутрибольничных детских журналов. 

Сотрудничала с компаниями

  • Оstin
  • Funday
  • Медкомпас
  • АЗС Стандарт
  • ОРКА (Одинцовская Районная Коллегия Адвокатов)
  • Supercar.ru
  • KalinkinGroup
  • Московская Тендерная Компания
  • Практика Аудит
  • Brand Up
и другие

Буду рада нашему знакомству и плодотворному сотрудничеству!

Дизайн мобильных приложений
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от $1000
от 25 дней
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Дизайн сайтов
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от $350
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