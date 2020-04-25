Web-дизайн + полиграфия

Здравствуйте, дорогой заказчик!

Я знаю, Вы не просто так зашли на эту страничку, а значит это судьба!)

Я разработаю для Вас дизайн

сайта, лендинга + верстка

мобильного приложения

полиграфической продукции: пригласительные, журналы, визитки, баннеры, листовки, упаковка

gif-анимации

В сотрудничестве со мной

за соблюдение сроков

за оригинальный, не шаблонный дизайн

за то, что будут учтены все ваши пожелания

за то, что я вникну в суть вашего бизнеса и разработаю эффективный инструмент

Занимаюсь дизайном уже более 5-ти лет. Имею профильное образование.

Подключилась к группе волонтеров-дизайнеров фонда Подари Жизнь, где занимаюсь версткой внутрибольничных детских журналов.

Сотрудничала с компаниями

Оstin

Funday

Медкомпас

АЗС Стандарт

ОРКА (Одинцовская Районная Коллегия Адвокатов)

Supercar.ru

KalinkinGroup

Московская Тендерная Компания

Практика Аудит

Brand Up

и другие

Буду рада нашему знакомству и плодотворному сотрудничеству!