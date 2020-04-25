Web-дизайн + полиграфия
Здравствуйте, дорогой заказчик!
Я знаю, Вы не просто так зашли на эту страничку, а значит это судьба!)
Я разработаю для Вас дизайн
- сайта, лендинга + верстка
- мобильного приложения
- полиграфической продукции: пригласительные, журналы, визитки, баннеры, листовки, упаковка
- gif-анимации
- за соблюдение сроков
- за оригинальный, не шаблонный дизайн
- за то, что будут учтены все ваши пожелания
- за то, что я вникну в суть вашего бизнеса и разработаю эффективный инструмент
Занимаюсь дизайном уже более 5-ти лет. Имею профильное образование.
Подключилась к группе волонтеров-дизайнеров фонда Подари Жизнь, где занимаюсь версткой внутрибольничных детских журналов.
Сотрудничала с компаниями
- Оstin
- Funday
- Медкомпас
- АЗС Стандарт
- ОРКА (Одинцовская Районная Коллегия Адвокатов)
- Supercar.ru
- KalinkinGroup
- Московская Тендерная Компания
- Практика Аудит
- Brand Up
Буду рада нашему знакомству и плодотворному сотрудничеству!
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Лендинг "Ремонт Ванных"154 просмотра
- Разработка меню Bubble Pipe209 просмотров
- SmartMebel150 просмотров
- Пригласительные в театр348 просмотров
- Театральная афиша171 просмотр
- UI/UX mobile app Medkompas165 просмотров
- Разработка сайта для ВидеоВрач125 просмотров
- Оформление для BigBurgerFest139 просмотров
- Landing page для ЕсиповоСервис188 просмотров
- Дизайн мобильного приложения Медкомпас282 просмотра
Дизайн мобильных приложений
нет отзывов
от $1000
от 25 дней
нет рейтинга
Дизайн сайтов
нет отзывов
от $350
от 35 дней
нет рейтинга