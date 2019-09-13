Мое портфолио https://www.behance.net/ulyartxe596

Меня зовут Юлия, я занимаюсь проектированием и веб дизайном более 2-х лет и продолжаю развиваться и совершенствовать свои навыки. В людях ценю искренность, ответственность и порядочность.Помогу Вам создать сайт, который будет не только красивым, но и удобным для посетителей. К каждому проекту подхожу с большой ответственностью, ценю Ваше время, поэтому Вы получите сайт с хорошо продуманной структурой в оптимальные сроки.

У Вас есть идея? Давайте воплотим ее в реальность!

Какие работы я выполняю:

- Прототипирование

- Разработка Landing Page

- Дизайн сайтов

- Дизайн интернет-магазинов

- Сайты под ключ

- Адаптивный дизайн

- Баннеры

- Презентации