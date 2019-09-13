Мое портфолио https://www.behance.net/ulyartxe596
Меня зовут Юлия, я занимаюсь проектированием и веб дизайном более 2-х лет и продолжаю развиваться и совершенствовать свои навыки. В людях ценю искренность, ответственность и порядочность.Помогу Вам создать сайт, который будет не только красивым, но и удобным для посетителей. К каждому проекту подхожу с большой ответственностью, ценю Ваше время, поэтому Вы получите сайт с хорошо продуманной структурой в оптимальные сроки.
У Вас есть идея? Давайте воплотим ее в реальность!
Какие работы я выполняю:
- Прототипирование
- Разработка Landing Page
- Дизайн сайтов
- Дизайн интернет-магазинов
- Сайты под ключ
- Адаптивный дизайн
- Баннеры
- Презентации
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