ulysses

Фирсов Олег ulysses

 
54 годаУкраина/Днепр
18 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад

Профессиональный программист.

http://bis.16mb.com/resume/

Языки программирования:

Delphi (13 лет), C++(3 года),C#.Net (3 года),Assembler (2 года).

Средства разработки: Borland Delphi 3-7, CodeGear Rad Studio XE7,

MS Visual Studio.Net  2008-2013, masm32.

Специализируюсь в написании

Windows-приложений ,  Internet-приложений и

приложений, работающих с базами данных.

Использую следующие технологии:

WinAPI, ADO, ODBC, ActiveX, Com, .Net,

HTML,JavaScript.

Работаю со следующими базами данных:

MS SQL, Firebird, Paradox, dBase, MS Access, MySQL .

Есть опыт удаленной работы.

Примеры последних проектов:

- автоматизированное рабочее место диспетчера автослужбы.

   Учет расхода горючесмазочных материалов и пробега автотранспорта.

    Формирование в формате Excel дневных и месячных отчетов. 

    Использовались C#, MS Access. 

- программа, хранящая в формате xml данные о нефтяных скважинах,

  их инфраструктуре и финансово-экономических показателях.

   Использовались C#, xml. 

- три приложения для Мин.сельского хозяйства России.

  Первое приложение для учета бонитировки молочного

  животноводства,второе приложение для учета бонитировки

  мясного животноводства и третье приложение 

  "ГОСУДАРСТВЕHHЫЙ ПЛЕМЕHHОЙ РЕГИСТР". Каждое приложение

  состоит из клиентской и серверной части.

  Эти приложения используются во всех областных,

  краевых центрах России.

  Использовались Delphi 7, MS Access. 

- приложение, собирающее информацию

 об автомобилях в автоматическом режиме 

 на основании шаблона, введенного пользователем,

 с Web-сайтов mobile.de, autoscout24.de, mercedes.de

 Эта информация помещалась затем в базу данных .

 Регулировалась частота запросов к  сайтам (интервал

 между запросами). Использовал TWebBrowser, ADO, ADOX.

-импорт огромных массивов информации (до 400 000 записей)

 из прайсов в форматах Excel и Access на сервер MS SQL.

 Использовал ActiveX, ADO, Transact SQL.

-приложение, позволяющее учитывать движение 

 компонентов при производстве комбикорма ( типичная

 складская задача). Можно смотреть остатки по компонентам,

 делать выборки по компонентам, по поставщикам за нужный 

 промежуток  времени. Использовал ADO, MS Access.

В настоящее время есть возможность работать удаленно.

JavascriptMySQLHTMLDelphi