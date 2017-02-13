Профессиональный программист.

http://bis.16mb.com/resume/

Языки программирования:

Delphi (13 лет), C++(3 года),C#.Net (3 года),Assembler (2 года).

Средства разработки: Borland Delphi 3-7, CodeGear Rad Studio XE7,

MS Visual Studio.Net 2008-2013, masm32.

Специализируюсь в написании

Windows-приложений , Internet-приложений и

приложений, работающих с базами данных.

Использую следующие технологии:

WinAPI, ADO, ODBC, ActiveX, Com, .Net,

HTML,JavaScript.

Работаю со следующими базами данных:

MS SQL, Firebird, Paradox, dBase, MS Access, MySQL .

Есть опыт удаленной работы.

Примеры последних проектов:

- автоматизированное рабочее место диспетчера автослужбы.

Учет расхода горючесмазочных материалов и пробега автотранспорта.

Формирование в формате Excel дневных и месячных отчетов.

Использовались C#, MS Access.

- программа, хранящая в формате xml данные о нефтяных скважинах,

их инфраструктуре и финансово-экономических показателях.

Использовались C#, xml.

- три приложения для Мин.сельского хозяйства России.

Первое приложение для учета бонитировки молочного

животноводства,второе приложение для учета бонитировки

мясного животноводства и третье приложение

"ГОСУДАРСТВЕHHЫЙ ПЛЕМЕHHОЙ РЕГИСТР". Каждое приложение

состоит из клиентской и серверной части.

Эти приложения используются во всех областных,

краевых центрах России.

Использовались Delphi 7, MS Access.

- приложение, собирающее информацию

об автомобилях в автоматическом режиме

на основании шаблона, введенного пользователем,

с Web-сайтов mobile.de, autoscout24.de, mercedes.de.

Эта информация помещалась затем в базу данных .

Регулировалась частота запросов к сайтам (интервал

между запросами). Использовал TWebBrowser, ADO, ADOX.

-импорт огромных массивов информации (до 400 000 записей)

из прайсов в форматах Excel и Access на сервер MS SQL.

Использовал ActiveX, ADO, Transact SQL.

-приложение, позволяющее учитывать движение

компонентов при производстве комбикорма ( типичная

складская задача). Можно смотреть остатки по компонентам,

делать выборки по компонентам, по поставщикам за нужный

промежуток времени. Использовал ADO, MS Access.

В настоящее время есть возможность работать удаленно.