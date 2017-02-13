Профессиональный программист.
Языки программирования:
Delphi (13 лет), C++(3 года),C#.Net (3 года),Assembler (2 года).
Средства разработки: Borland Delphi 3-7, CodeGear Rad Studio XE7,
MS Visual Studio.Net 2008-2013, masm32.
Специализируюсь в написании
Windows-приложений , Internet-приложений и
приложений, работающих с базами данных.
Использую следующие технологии:
WinAPI, ADO, ODBC, ActiveX, Com, .Net,
HTML,JavaScript.
Работаю со следующими базами данных:
MS SQL, Firebird, Paradox, dBase, MS Access, MySQL .
Есть опыт удаленной работы.
Примеры последних проектов:
- автоматизированное рабочее место диспетчера автослужбы.
Учет расхода горючесмазочных материалов и пробега автотранспорта.
Формирование в формате Excel дневных и месячных отчетов.
Использовались C#, MS Access.
- программа, хранящая в формате xml данные о нефтяных скважинах,
их инфраструктуре и финансово-экономических показателях.
Использовались C#, xml.
- три приложения для Мин.сельского хозяйства России.
Первое приложение для учета бонитировки молочного
животноводства,второе приложение для учета бонитировки
мясного животноводства и третье приложение
"ГОСУДАРСТВЕHHЫЙ ПЛЕМЕHHОЙ РЕГИСТР". Каждое приложение
состоит из клиентской и серверной части.
Эти приложения используются во всех областных,
краевых центрах России.
Использовались Delphi 7, MS Access.
- приложение, собирающее информацию
об автомобилях в автоматическом режиме
на основании шаблона, введенного пользователем,
с Web-сайтов mobile.de, autoscout24.de, mercedes.de.
Эта информация помещалась затем в базу данных .
Регулировалась частота запросов к сайтам (интервал
между запросами). Использовал TWebBrowser, ADO, ADOX.
-импорт огромных массивов информации (до 400 000 записей)
из прайсов в форматах Excel и Access на сервер MS SQL.
Использовал ActiveX, ADO, Transact SQL.
-приложение, позволяющее учитывать движение
компонентов при производстве комбикорма ( типичная
складская задача). Можно смотреть остатки по компонентам,
делать выборки по компонентам, по поставщикам за нужный
промежуток времени. Использовал ADO, MS Access.
В настоящее время есть возможность работать удаленно.