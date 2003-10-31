Здравствуйте! Меня зовут Ульяна.

Могу стать вашим помощником в выполнении различного рода творческих и срочных задач.

✅ Получаю высшее образование в Санкт-Петербургском государственном университете на специальности реклама и связи с общественностью, которая включает в себя изучение не только основ журналистики, но и PR-коммуникаций

✅ Обладаю всеми необходимыми soft skills: пунктуальностью, трудолюбием, многозадачностью, умением работать в команде, креативным подходом к работе, организованностью, ответственностью и тд.

✅ Умею работать с различными Google-документами, вести отчетность, писать тексты различных жанров и вести социальные сети

✅ Умею работать в Photoshop, PowerPoint, Tilda, Figma и других программах для создания проектов

✅ Обладаю грамотной устной и письменной речью

Также предлагаю вам ознакомиться с моим резюме, которое поможет ответить на вопросы о том, чем я занимаюсь и какими достижениями горжусь, по этой ссылке👉 http://ulyzhan.tilda.ws/

Также в конце резюме вы сможете перейти по ссылке и посмотреть портфолио с моими работами.

Приятно познакомиться!