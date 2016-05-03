Всем привет!

Здравствуйте, меня зовут Олег Жуков, я живу в Челябинске.

Занимаюсь ВЕРСТКОЙ: Landingpage, адаптивная, cайты, рассылка, CMS Drupal, CMS Wordpress

Верстка по PSD макету.

Сделаю ваш сайт АДАПТИВНЫМ

НАВЫКИ:

HTML, jade

CSS, sass, scss, Compass

JS, jQuery

Bootstrap

CMS Drupal, Wordpress

Git, Mercurial для совместной работы

Адаптивная верстка

Работаю в паре с программистом на JS и PHP.

Использую в работе современные инструменты. Умею работать в команде.

мой сайт-ВИЗИТКА - umacte.hol.es

отзывы - https://freelance.ru/reviews/AgnesDei/