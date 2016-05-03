Всем привет!
Здравствуйте, меня зовут Олег Жуков, я живу в Челябинске.
Занимаюсь ВЕРСТКОЙ: Landingpage, адаптивная, cайты, рассылка, CMS Drupal, CMS Wordpress
Верстка по PSD макету.
Сделаю ваш сайт АДАПТИВНЫМ
НАВЫКИ:
HTML, jade
CSS, sass, scss, Compass
JS, jQuery
Bootstrap
CMS Drupal, Wordpress
Git, Mercurial для совместной работы
Адаптивная верстка
Работаю в паре с программистом на JS и PHP.
Использую в работе современные инструменты. Умею работать в команде.
мой сайт-ВИЗИТКА - umacte.hol.es
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
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Отзывы заказчиков
$10
9 баллов
8 лет назад
Сделал мобильную верстку для Андройдов и тд.
Ответный отзыв
Все ок, рекомендую к работе!