umacte

Жуков Олег umacte

 
33 годаРоссия/Челябинск
8 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Всем привет!

Здравствуйте, меня зовут Олег Жуков, я живу в Челябинске.

Занимаюсь ВЕРСТКОЙ: Landingpage, адаптивная, cайты, рассылка, CMS Drupal, CMS Wordpress

Верстка по PSD макету.

Сделаю ваш сайт АДАПТИВНЫМ

НАВЫКИ:

HTML, jade

CSS, sass, scss, Compass

JS, jQuery

Bootstrap

CMS Drupal, Wordpress

Git, Mercurial для совместной работы

Адаптивная верстка

Работаю в паре с программистом на JS и PHP.

Использую в работе современные инструменты. Умею работать в команде.

мой сайт-ВИЗИТКА - umacte.hol.es

отзывы - https://freelance.ru/reviews/AgnesDei/

PHPJavascriptWordPressHTMLCSSBootstrapDrupaljQuerySCSSSASSВерстка из PSDСайт-визиткаGit
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opry
44 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
$10
9 баллов
8 лет назад
Поправить верстку для мобильных (LP на HTML)
Сделал мобильную верстку для Андройдов и тд.
Все ок, рекомендую к работе!
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