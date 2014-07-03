umf

Денис Белевич umf

 
45 летРоссия/Красноярск
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Описание профиля отсутствует
Портфолио
Баннеры
нет отзывов
от $20
от 2 дней
нет рейтинга
Дизайн мобильных приложений
нет отзывов
от $300
от 7 дней
нет рейтинга
Иконки и Пиксель-арт
нет отзывов
от $30
от 3 дней
нет рейтинга
Презентации
нет отзывов
от $250
от 7 дней
нет рейтинга