Начинающий веб дизайнер.Делаю дизайн сайтов:своевременно,качественно и относительно по низкой цене!

Здравствуйте, уважаемые посетители!

Меня зовут Бауыржан Умиров, я начинающий дизайнер .

Что я могу Вам предложить:

• Нарисовать красивый, современный дизайн для Вашего сайта.

• Разработать баннеры для акций или спецпредложений.

• Сделать любую другую работу по дизайну, если Вы хотите поручить её именно мне.

Бонусом к этому:

Всегда на связи в скайпе, по почте и телефону. Смогу оперативно принять заказ, внести правки и дать обратную связь по проекту.

Со всеми клиентами я общаюсь лично! Интернет не отключают, телефон не теряю, стихийных бедствий в наших краях не бывает. В остальных случаях я найду способ Вас предупредить, если что-то вдруг пойдет не по плану.

Я отношусь к дизайну сайта как к инструменту, и искренне считаю, что он прежде всего должен выполнять поставленную задачу, а уже потом быть шедевром и произведением искусства. Поэтому прежде всего стремлюсь сделать мои работы функциональными.

Обратитесь ко мне, и Вы останетесь довольны!