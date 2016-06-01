Здравствуйте, уважаемые посетители!
Меня зовут Бауыржан Умиров, я начинающий дизайнер .
Что я могу Вам предложить:
• Нарисовать красивый, современный дизайн для Вашего сайта.
• Разработать баннеры для акций или спецпредложений.
• Сделать любую другую работу по дизайну, если Вы хотите поручить её именно мне.
Бонусом к этому:
Всегда на связи в скайпе, по почте и телефону. Смогу оперативно принять заказ, внести правки и дать обратную связь по проекту.
Со всеми клиентами я общаюсь лично! Интернет не отключают, телефон не теряю, стихийных бедствий в наших краях не бывает. В остальных случаях я найду способ Вас предупредить, если что-то вдруг пойдет не по плану.
Я отношусь к дизайну сайта как к инструменту, и искренне считаю, что он прежде всего должен выполнять поставленную задачу, а уже потом быть шедевром и произведением искусства. Поэтому прежде всего стремлюсь сделать мои работы функциональными.
Обратитесь ко мне, и Вы останетесь довольны!
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