графический дизайнер

Привет! Меня зовут Элина!

Работаю дизайнером фрилансером

Есть все необходимые навыки Adobe illustrator, Adobe lightroom, Adobe Photoshop, Adobe Indesign.Также есть навыки в графике , рисунке, живописи.

Сделаю для вас логотип,дизайн визитной карточки, фирменный стиль, буклет, баннер, и многое другое.

Учту все вашм правки и замечания, чтобы в итоге вы остались довольны вашим заказом, для меня это очень важно)

Пишете , обговорим с вами все детали!)