графический дизайнер
Привет! Меня зовут Элина!
Работаю дизайнером фрилансером
Есть все необходимые навыки Adobe illustrator, Adobe lightroom, Adobe Photoshop, Adobe Indesign.Также есть навыки в графике , рисунке, живописи.
Сделаю для вас логотип,дизайн визитной карточки, фирменный стиль, буклет, баннер, и многое другое.
Учту все вашм правки и замечания, чтобы в итоге вы остались довольны вашим заказом, для меня это очень важно)
Пишете , обговорим с вами все детали!)
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