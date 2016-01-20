Журналист, копирайтер, контент-менеджер, эксперт по PR

Более 10 лет опыта в печатных изданиях, более 7 лет управления проектами (социальные, на гранты).

Достижения:

- Лауреат конкурса журналистов СНГ и Балтии "Русский мир" (проводился "Российской газетой";

- Мой проект "Открытый детский дом" занял 1 место на Республиканской Ярмарке социальных идей и проектов в номинации "Общественная тема";

- С нуля создала интернет-магазин подарков и бижутерии и довела за год до топ-10 в Яндекс в Казахстане самостоятельно, работая одна.

Люблю писать на темы здоровья, материнства, психологии, бизнес-идей, успешности, личных финансов.

Творчески подхожу к любому заданию, грамотная, ответственная, не подвожу заказчиков.