Наталия Мизарявичус ummilabummilab
35 летУкраина/Северодонецк
11 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Добрый день! Меня зовут Наташа! Я специалист в сфере web-дизайна. Занимаюсь этим профессионально более 5и лет, тесно сотрудничаю с несколькими компаниями по созданию сайтов. Выполняю работу быстро и качественно. Иду в ногу со временем, используя в дизайне современные тенденции.
Предлагаю услуги:
- Создание дизайна сайта визитки, каталога, и т.д
- Создание дизайна для landing page
- Адаптивный дизайн
- Редизайн имеющегося сайта
- Обработка фотографий для сайта
- Создание PDF презентаций
Портфолио
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