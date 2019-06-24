Добрый день! Меня зовут Наташа! Я специалист в сфере web-дизайна. Занимаюсь этим профессионально более 5и лет, тесно сотрудничаю с несколькими компаниями по созданию сайтов. Выполняю работу быстро и качественно. Иду в ногу со временем, используя в дизайне современные тенденции.

Предлагаю услуги:

- Создание дизайна сайта визитки, каталога, и т.д

- Создание дизайна для landing page

- Адаптивный дизайн

- Редизайн имеющегося сайта

- Обработка фотографий для сайта

- Создание PDF презентаций