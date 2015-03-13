Web Дизайнер

Здравствуйте,уважаемые заказчики.

Благо Дарю, чтозаглянули на мою страничку.

Предлагаю красивый и стильный дизайн полиграфической продукции, веб-сайтов, оформление социальных сетей, баннеров, фотографий.

Условия сотрудничества:

1. Вы предоставляете техническое задание (если его нет — высылаете информацию в удобном Вам виде)

и 50% предоплаты;

2. Разрабатываю варианты дизайна — высылаю на просмотр;

3. Вы просматриваете, комментируете — я вношу правки (если будут);

4. После утверждения работы — оплачиваете остаток 50%;

5. Обмениваемся отзывами.

Что я предлагаю:

- фирменный стиль(разрабатываю на основе уже готового логотипа)

- дизайн и верстка полиграфической продукции (визитки, флаера, буклеты, каталоги, календари, меню

и т. д.)

- дизайн наружной рекламы ( баннера, вывески, стрелочки-указатели и т.д.)

- дизайн статичных баннеров

Что я НЕ делаю:

- разработку макетов для политики, религии, азартных и жестоких игр, интимных услуг.

Отношусь позитивно к жизни и к людям, приветствую порядочность и ответственность

в отношениях.

Общение:

предпочитаю письменно — через чат Веблансера, почту и скайп.

Оплата

через Webmoney,перфект мани, карта ПриватБанка.

За более детальной информацией обращайтесь через приватные сообщения weblancer или стучитесь в скайп.

Если Вы не нашли в моем портфолио примеров того или иного дизайна, соответствующего Вашему проекту — это еще не значит что я не могу его выполнить.

Если подаю заявку — значит уверена, что справлюсь с ней.