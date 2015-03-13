Здравствуйте,уважаемые заказчики.
Благо Дарю, чтозаглянули на мою страничку.
Предлагаю красивый и стильный дизайн полиграфической продукции, веб-сайтов, оформление социальных сетей, баннеров, фотографий.
Условия сотрудничества:
1. Вы предоставляете техническое задание (если его нет — высылаете информацию в удобном Вам виде)
и 50% предоплаты;
2. Разрабатываю варианты дизайна — высылаю на просмотр;
3. Вы просматриваете, комментируете — я вношу правки (если будут);
4. После утверждения работы — оплачиваете остаток 50%;
5. Обмениваемся отзывами.
Что я предлагаю:
- фирменный стиль(разрабатываю на основе уже готового логотипа)
- дизайн и верстка полиграфической продукции (визитки, флаера, буклеты, каталоги, календари, меню
и т. д.)
- дизайн наружной рекламы ( баннера, вывески, стрелочки-указатели и т.д.)
- дизайн статичных баннеров
Что я НЕ делаю:
- разработку макетов для политики, религии, азартных и жестоких игр, интимных услуг.
Отношусь позитивно к жизни и к людям, приветствую порядочность и ответственность
в отношениях.
Общение:
предпочитаю письменно — через чат Веблансера, почту и скайп.
Оплата
через Webmoney,перфект мани, карта ПриватБанка.
За более детальной информацией обращайтесь через приватные сообщения weblancer или стучитесь в скайп.
Если Вы не нашли в моем портфолио примеров того или иного дизайна, соответствующего Вашему проекту — это еще не значит что я не могу его выполнить.
Если подаю заявку — значит уверена, что справлюсь с ней.
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