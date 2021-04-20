umrheghine

Графический дизайнер и рекламщик

Привет. Я графический дизайнер с академическим рекламным и пиар образованием, что позволяет мне создавать привлекающие и продающие дизайны, основанные на глубоком понимании потребителя и психологии визуального восприятия. А знание истории дизайна, позволяет разрабатывать актуальные решения для моих проектов.

Дизайн-сфера сочетает в себе знания и чувства. Красоту и смысл. Именно к такому дизайну я стремлюсь.

Я также являюсь соучредителем Yugen Branding, агентства по созданию брендов с профессиональной командой, предоставляющей высококачественные услуги брендам по всему миру.

Моя специализация:

✅ Брендинг / Ребрендинг

✅ Графика и иллюстрации

✅ Дизайн веб-страниц и мобильных приложений

✅ Дизайн социальных сетей

✅ Рекламные объявления (цифровые / внутренние / наружные)

✅ Дизайн презентации

✅ Дизайн печатных изделий