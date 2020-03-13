Чертежи проекты строительные машиностроительные

Рабочие чертежи, проекты с расчетами и спецификациями.

Выполню чертежи в электронном виде компас, автокад и на бумажном носителе (карандаш), оцифровка и векторизация чертежей, перевод с бумажного в электронный носитель любого формата.

Проектирование зданий и сооружений, фундаментов, фасадов, металлических конструкций (АС, КМД, КЖ, ОВ, ВК, ТХ, ПБ и тд.)

Машиностроительное черчение с деталями и узлами (Общий вид, сборочные чертежи, деталировка, спецификации, ведомости материалов и тд. )

3d визуализация зданий и сооружений.

3х мерное моделирование деталей и узлов.

Начертательная геометрия и инженерная графика, консультация.

Качественно, согласно нормам и правилам ЕСКД, ГОСТ, СНиП, и тд.