un280688kaa

Необходимо допилить несколько форм, проект рабочий нужно внести несколько правок в формы и соединить два API. Все ключи и так далее при настроены. и [url=https://do/]https://do[/url][url=https://docs.google.com/document/d/1PsF724DwKyVMhLs4-MrenKDjynjTCDH_CzNgbbN7LuU/edit?usp=drivesdk&ouid=115756798229378980006]cs.google.com/document/d/1PsF724DwKyVMhLs4-MrenKDjynjTCDH_CzNgbbN7LuU/edit?usp=drivesdk&ouid=115756798229378980006[/url] + дальнейшая поддержка проекта. Желательно : почасовый рейт. Обсуждаемо.
- $200Веб-программирование5 заявокЗакрыт6 лет назад
Необходимо реализовать бэк для проекта на Angular (фронт готов), задача первая не настолько сложно реализация авторизации через Linkdn API и подтягивание данных в профайл. Оплата по этапная по мелким таскам. Сделали таск получили оплату. ТЗ в ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $300
Необходимо сделать форк, проекта https://etherdelta.com/ гитхаб https://github.com/etherdelta/etherdelta.github.io Данные для нового смарт контркта в https://github.com/etherdelta/etherdelta.github.io/blob/master/config/main.json есть в т.ч. и API key [table]socketServer": "etherscanAPIKey": "GCGR1C9I17TYIRNYUDDEIJH1K5BRPH4UDE", "ledgerPath": "m/44'/60'/0'/0", "bases": [[/table] + наша верстка http://arun.unruled.net/ Желательно, чтобы отвечали только те кто понимает как делать форки. Спасибо.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт6 лет назад
1. Сервер партнера сохраняет всю информацию о каждом переходе, присваивает ему уникальный ID и отправляет его намой сайт по адресу (пример): http://пример-[url=http://2016.in.ua/?aff_sub={CLICK_ID}]2017.in.ua/?aff_sub={CLICK_ID}[/url] [list][*]{CLICK_ID} - уникальный идентификатор перехода в их системе [/list]2. Мне нужно поставить на все (!) страницы ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Необходимо проверить на уязвимость вход в личный кабинет, и дать рекомендации по безопасности ЛК и сервера.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт6 лет назад
В кратце есть у нас текстовое описание, по типу : рамка Ауди 11-377 для автомобилей: И список автомобилей Необходимо в YML вывести параметр "Совместимые модели автомобилей" При условии что туда будем выводится только то, что ...Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Необходимо подготовить кампанию по продвижению проектов с цель привлечения средств по средствам ICO. Т.е. основными запросами должно быть все, что связано с инвестициями и ICO. Необходима реализация под ключ: 1. Просчитать бюджет 2. Подготовить кампанию под Google Adwords, ...Контекстная реклама6 заявокЗакрыт6 лет назад
Необходимо переписать пути для изображений. и внести правки в калькулятор на сайте. Плюсом будет умение работать с CentOS. На данном этапе важными есть переписать пути для изображений.Веб-программирование5 заявокЗакрыт6 лет назад