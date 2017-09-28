un280688kaa

Александр Эйчар un280688kaa

 
35 летУкраина/Харьков
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
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  • Python/Django .Допилить несколько форм с API

    $200

    Необходимо допилить несколько форм, проект рабочий нужно внести несколько правок в формы и соединить два API. Все ключи и так далее при настроены. и [url=https://do/]https://do[/url][url=https://docs.google.com/document/d/1PsF724DwKyVMhLs4-MrenKDjynjTCDH_CzNgbbN7LuU/edit?usp=drivesdk&amp;ouid=115756798229378980006]cs.google.com/document/d/1PsF724DwKyVMhLs4-MrenKDjynjTCDH_CzNgbbN7LuU/edit?usp=drivesdk&amp;ouid=115756798229378980006[/url] + дальнейшая поддержка проекта. Желательно : почасовый рейт. Обсуждаемо.

    PythonDjango
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • LinkedIn API Python необходимы вывести логику в верстку

    Необходимо реализовать бэк для проекта на Angular (фронт готов), задача первая не настолько сложно реализация авторизации через Linkdn API и подтягивание данных в профайл.  Оплата по этапная по мелким таскам. Сделали таск получили оплату.  ТЗ в ...

    PythonAngular
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Форк etherdelta.com

    $300

    Необходимо сделать форк, проекта https://etherdelta.com/   гитхаб https://github.com/etherdelta/etherdelta.github.io Данные для нового смарт контркта в https://github.com/etherdelta/etherdelta.github.io/blob/master/config/main.json есть в т.ч. и API key  [table]socketServer": "etherscanAPIKey": "GCGR1C9I17TYIRNYUDDEIJH1K5BRPH4UDE", "ledgerPath": "m/44'/60'/0'/0", "bases": [[/table] + наша верстка  http://arun.unruled.net/ Желательно, чтобы отвечали только те кто понимает как делать форки. Спасибо.

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Wordpress , настроить обработку URL и кук по ТЗ

    1. Сервер партнера сохраняет всю информацию о каждом переходе, присваивает ему уникальный ID и отправляет его намой сайт по адресу (пример): http://пример-[url=http://2016.in.ua/?aff_sub={CLICK_ID}]2017.in.ua/?aff_sub={CLICK_ID}[/url] [list][*]{CLICK_ID} - уникальный идентификатор перехода в их системе [/list]2. Мне нужно поставить на все (!) страницы ...

    WordPress
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Opencart работа с YML/XML

    В кратце есть у нас текстовое описание, по типу : рамка Ауди  11-377 для автомобилей: И список автомобилей Необходимо в YML вывести параметр "Совместимые модели автомобилей" При условии что туда будем выводится только то, что ...

    OpenCart
    Системы управления (CMS)1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Контекстная реклама + SEO + SMM

    Необходимо подготовить кампанию по продвижению проектов с цель привлечения средств по средствам ICO. Т.е. основными запросами должно быть все, что связано с инвестициями и ICO.  Необходима реализация под ключ: 1. Просчитать бюджет 2. Подготовить кампанию под  Google Adwords, ...

    Google Ads
    Контекстная реклама6 заявок
    Закрыт
    6 лет назад