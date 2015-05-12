Образование:
- Кандидат технических наук.
- 2003-2013 Сибирский государственный аэрокосмический университет. Институт информатики и телекоммуникаций. Информатика и вычислительная техника (бакалавриат, магистратура, аспирантура).
Имею опыт работы с 1С 7 лет:
- 2008-2010 ООО Ксеон-К.
- 2010-2015 ООО Сибинфософт.
Профессиональные умения:
- 1С: Предприятие 7.7, 8.0, 8.1, 8.2, 8.3: обновление типовых и доработанных конфигураций, загрузка-выгрузка данных (EXCEL, DBF, XML, SQL, TXT), настройка обмена, доработка конфигураций, перенос остатков, доработка отчетов, подключение и настройка торгового оборудования.
- Знание основ бухгалтерского учета.
- Обслуживание и ремонт оргтехники и персональных компьютеров.
- Администрирование серверов на базе ОС MS Windows 20xx Server.
Участие в проектах:
- Автоматизация розничного магазина "Адидас", включая монтаж сетевого оборудования, подключение и настройку сервера 1С, настройка АРМ, г. Красноярск.
- Внедрение системы формирования финансовой отчетности на базе нетиповой конфигурации для ведения производственного и бухгалтерского учета 1С 8.3.
- Внедрение 1С Бухгалтерия 2.0 КОРП на предприятии ООО КрасноярскМетроПроект.
- Внедрение нетиповой конфигурации для ведения производственного и бухгалтерского учета на предприятиях ООО ИТ-Сревис, ООО Сибинфософт.