unbreakeble

Дмитрий Котлин unbreakeble

 
44 годаРоссия/Вологда
17 лет на фриланс-бирже
Был
17 лет назад

Профессиональный художник. Долгое время работал в рекламном агентстве. Разработал логотип для молодёжной одежды Dark King wear и создал эскизы для первой коллекции. Разработал лого крупной промо группы, и дизайн сайта освещающего её деятельность. Сейчас являюсь редактором журнала Мидл.

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