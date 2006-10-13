Профессиональный художник. Долгое время работал в рекламном агентстве. Разработал логотип для молодёжной одежды Dark King wear и создал эскизы для первой коллекции. Разработал лого крупной промо группы, и дизайн сайта освещающего её деятельность. Сейчас являюсь редактором журнала Мидл.
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Портфолио
- Афиша.239 просмотров
- Рекламная афиша.237 просмотров
- Рисунок на рекламный буклет.265 просмотров
- Beat keepers promo197 просмотров
- DARK KING LOGO208 просмотров
- DARK KING WEAR - футболка267 просмотров