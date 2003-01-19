undefined233

Данил undefined233

 
22 года
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Разработка и создание разношерстных проектов

Занимаюсь разработкой игровых проектов серверов Minecraft.

Имею опыт в:

  • Создании игровых серверов с нуля;
  • Настройка лаунчера, обвязка и все что с этим связано;
  • Разработка сайтов для проектов на DLE;
  • Написание (Spigot) простых плагинов и настройка уже существующих;
  • Декомпиляция, исправления и последующая компиляция модификаций на Forge;
  • Работе с Linux (Debian-подобные системы). Настройка и написание скриптов автоматизации.
Работал над проектами, которые не увидели свет, и над своими собственными.

Готов к долгосрочному сотрудничеству.