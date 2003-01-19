undefined233

Разработка и создание разношерстных проектов

Занимаюсь разработкой игровых проектов серверов Minecraft.

Имею опыт в:

Создании игровых серверов с нуля;

Настройка лаунчера, обвязка и все что с этим связано;

Разработка сайтов для проектов на DLE;

Написание (Spigot) простых плагинов и настройка уже существующих;

Декомпиляция, исправления и последующая компиляция модификаций на Forge;

Работе с Linux (Debian-подобные системы). Настройка и написание скриптов автоматизации.

Работал над проектами, которые не увидели свет, и над своими собственными.

Готов к долгосрочному сотрудничеству.