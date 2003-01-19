undefined233

Разработка и создание разношерстных проектов
Занимаюсь разработкой игровых проектов серверов Minecraft.
Имею опыт в:
- Создании игровых серверов с нуля;
- Настройка лаунчера, обвязка и все что с этим связано;
- Разработка сайтов для проектов на DLE;
- Написание (Spigot) простых плагинов и настройка уже существующих;
- Декомпиляция, исправления и последующая компиляция модификаций на Forge;
- Работе с Linux (Debian-подобные системы). Настройка и написание скриптов автоматизации.
Готов к долгосрочному сотрудничеству.
Действие аккаунта приостановлено!