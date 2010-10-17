г. Киев, Ахматовой 24
067 733-88-60
Мамчин Евгений Григорьевич
Владение программами: Adobe, Corel
Цель работа
Опыт работы 2007 – по сегодняшний день
Рекламное агенство «F-studio»
Должность: Арт-директор, главный дизайнер
2004 - 2007 Рекламно-полиграфическая фирма «Мастерская рекламы»
(«Нью Лоджик»)
Дизайнер компьютерной графики
• Дизайн, шелкотрафарет, цветоделение под шелкотрафарет, полноцвет, наружная реклама
Плотерная порезка
2001- 2004 Рекламно-полиграфическая фирма «ГЛАНА»
Дизайнер компьютерной графики
• Дизайн, шелкотрафарет, цветоделение под шелкотрафарет, полноцвет, наружная реклама
Плотерная порезка
2000 - 2001 «ВЕЛПАК» Киев
Дизайнер компьютерной графики
• Дизайн упаковки
2000 - 2001 ЗАО «Вторполимермаш» Киев
Дизайнер компьютерной графики
Дизайн полиэтиленовых пакетов
1998 - 1999 ПТУ№33 Киев
Руководитель ВИА
1996 - 1998 ПТУ№2 Киев
Руководитель ВИА
Образование 2000 курсы «Софт-Ураина» Киев
(CorelDRAW, Photoshop, QarkXPress, Illustrator)
Специальность: дизайнер компьютерной графики
1995–1997 КОНСЕРВАТОРИЯ Киев
Факультет: фортепиано
Специальность: пианист
1991–1995 Высшее Музыкальное Училище
им.Глиера Киев
Факультет: фортепиано
Специальность: пианист