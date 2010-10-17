unerase

Евгений unerase

 
47 летУкраина/Киев
13 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
Дизайнер полиграфист

[email protected]

г. Киев, Ахматовой 24

067 733-88-60

Мамчин Евгений Григорьевич

Владение программами: Adobe, Corel

Цель работа

Опыт работы 2007 – по сегодняшний день

Рекламное агенство «F-studio»

Должность: Арт-директор, главный дизайнер

2004 - 2007 Рекламно-полиграфическая фирма «Мастерская рекламы»

(«Нью Лоджик»)

Дизайнер компьютерной графики

• Дизайн, шелкотрафарет, цветоделение под шелкотрафарет, полноцвет, наружная реклама

Плотерная порезка

2001- 2004 Рекламно-полиграфическая фирма «ГЛАНА»

Дизайнер компьютерной графики

• Дизайн, шелкотрафарет, цветоделение под шелкотрафарет, полноцвет, наружная реклама

Плотерная порезка

2000 - 2001 «ВЕЛПАК» Киев

Дизайнер компьютерной графики

• Дизайн упаковки

2000 - 2001 ЗАО «Вторполимермаш» Киев

Дизайнер компьютерной графики

 Дизайн полиэтиленовых пакетов

1998 - 1999 ПТУ№33 Киев

Руководитель ВИА

1996 - 1998 ПТУ№2 Киев

Руководитель ВИА

Образование 2000 курсы «Софт-Ураина» Киев

(CorelDRAW, Photoshop, QarkXPress, Illustrator)

 Специальность: дизайнер компьютерной графики

1995–1997 КОНСЕРВАТОРИЯ Киев

 Факультет: фортепиано

 Специальность: пианист

1991–1995 Высшее Музыкальное Училище

им.Глиера Киев

 Факультет: фортепиано

 Специальность: пианист

CorelDRAWIllustratorPhotoshopДизайн упаковки