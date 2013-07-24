unicifalion

Алексей unicifalion

 
33 годаРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад

-разработка логотипов

-верстка полиграфической продукции

-создание иллюстраций

-разработка персонажей (концепт)

Портфолио
Верстка полиграфии
нет отзывов
от $200
от 5 дней
нет рейтинга
Логотипы и Знаки
нет отзывов
от $500
от 5 дней
нет рейтинга
Наружная реклама
нет отзывов
от $300
от 5 дней
нет рейтинга
Фирменный стиль
нет отзывов
от $2000
от 10 дней
нет рейтинга