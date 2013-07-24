-разработка логотипов
-верстка полиграфической продукции
-создание иллюстраций
-разработка персонажей (концепт)
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Портфолио
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Верстка полиграфии
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от $200
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Логотипы и Знаки
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Наружная реклама
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Фирменный стиль
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от $2000
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